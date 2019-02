L’Isola dei Famosi, Riccardo Signoretti attacca la produzione. Per il direttore Barbara D’Urso è stata bullizzata

Riccardo Signoretti è voluto intervenire in merito agli insulti sessisti e alle offese pesanti da parte di John Vitale a Barbara D’Urso rese note nella puntata de L’Isola dei Famosi di giovedì 31 gennaio 2018. Secondo il direttore gli autori del reality nonchè la conduttrice Alessia Marcuzzi non avrebbero dovuto evidenziare ma soprattutto soffermarsi tanto a lungo sulle frasi pesanti.

“Prima della puntata li aveva letti qualcuno sul web, da ieri sera sono stati diffusi a una platea di milioni di telespettatori” ha chiosato Signoretti visibilmente irritato. Oltretutto per il direttore sarebbe stato molto più opportuno affrontare il caso senza mostrare il contenuto così da non dare massima diffusione a volgarità “Mi pare poco corretto e forse anche sospetto”.

Anche le opinioniste del programma ovvero Alba Parietti e Alda D’Eusanio si sono dette molto scioccate dalla cattiveria usata dal Vitale nei confronti di Barbara D’Urso considerando anche il fatto che prima di partire per l’Isola dei Famosi quest’ultimo ne aveva invece lodato le doti. Signoretti non ha visto invece di buon occhio il comportamento della produzione del programma che ha voluto trasformare in un megafono la volgarità per prendere provvedimenti disciplinari.

“Se un personaggio offende qualcuno in diretta c’è poco da fare. Decidere a tavolino di dare massima diffusione a certe volgarità mi pare poco corretto” ha chiosato ancora il direttore di Nuovo. Non più tardi di qualche giorno fa anche Naike Rivelli, la figlia di Ornella Muti, si è scagliata pesantemente contro la conduttrice di Pomeriggio Cinque.

Da quanto riportato anche da Il Fatto Quotidiano, Naike ha puntato il dito contro Barbara alludendo pesantemente alla sua vita privata. “Voci di corridoio dicono che lei ha un amante a Mediaset. Ma chi sarà? Ce l’hai l’amante a Mediaset? Chi sa chi è l’amante di Barbara D’Urso alzi la mano” ha infatti tuonato la figlia di Ornella.