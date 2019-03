L’Isola dei Famosi, Riccardo Fogli difeso dall’ex Viola Valentino che attacca: "Corona str***o, lo fa morire sull’isola"

Viola Valentino, la celebre cantante ed ex moglie di Riccardo Fogli, è tornata a far parlare di sé per un messaggio pubblicato nelle scorse ore sul suo profilo nel noto social network di condivisione di Instagram, dove stavolta ha difeso a spada tratta il suo ex marito, attaccando in modo molto pesante ed offensivo l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona.

L’x moglie del cantante ed attuale naufrago de “L’Isola dei famosi” fino a qualche giorno fa aveva lanciato delle frecciatine al vetriolo nei confronti dell’ex marito, per poi ricredersi e decidere di intertire marcia difendendolo pubblicamente, chissà se in virtù di briciole di amore e rispetto che ci sono ancora tra i due ex coniugi.

Le parole di Viola Valentino contro Fabrizio Corona

Nenache qualche giorno fa la Valentino commentava il presunto tradimento di Karin ai danni di Fogli con le seguenti parole: “La calunnia è un venticello, se questo si trasformerà in tempesta capirà cosa significa aver fatto del male. Io sono stata tradita mille volte. Voglio vedere, se fosse vera questa cosa, se la accetterà con dignità come me“.

Ma i toni assunti qualche giorno fa si sono completamente tramutati dopo il trattamento riservato a Riccardo Fogli, che ha ricevuto un videdo messaggio da Fabrizio Corona, in cui conferma la presunta relazione della moglie con l’amico Giampaolo Celli. La Valentino, in difesa dell’ex marito ha quindi replicato: “Corona uno st****o“.

L’ex di Fogli ha esordito i lsuo post scrivendo: “Ciao #animebelle questo è il buongiorno che ho ricevuto questa mattina è inutile dirvi che sono molto triste e molto incaxxata sono tutti delle belve non si può ridurre un uomo in queste condizioni, lo stanno massacrando” – quindi ha proseguito – “e per il bene che gli ho voluto e che gli voglio ancora è meglio che non incontri mai quello stronxo di Corona“.

Parole offensive e pensanti che lasciano però trapelare l’affetto che nonostante tutto e tutti alberga ancora nel cuore della Valentino che non ha mai digerito la separazione dal marito e la fine della loro bellissima storia d’amore. Quindi la Valentino conclude il suo commento scrivendo: “Riccardo l’isola la deve vincere e non morirci“.