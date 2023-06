L’Isola dei Famosi, Marco Mazzoli parla dei suoi guadagni: "Mi rimangono pochi soldi"

La diciassettesima edizione de “L’isola dei famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi insieme a Enrico Papi e Vladimir Luxuria, è stata vinta da Marco Mazzoli. Oltre alla soddisfazione personale di andare fino in fondo e trionfare dopo mesi ad aver patito la fame, il naufrago si porta a casa anche 100mila euro.

Si tratta di una cifra ancora oggi molto importante, anche se è del tutto imparagonabile rispetto agli anni passati. Per esempio nelle primissime edizioni al concorrente vincitore andava in tasca 200 mila euro, di cui non era obbligato a dare nulla in beneficenza (mentre oggi il 50% del totale va dato a un ente a proprio piacimento).

Marco Mazzoli rivela la cifra netta che si è intascato grazie a L’isola

Oltre al cachet, Marco Mazzoli ha rivelato di aver guadagnato poco o nulla dalla sua esperienza in Honduras: “Non ho ancora preso una lira da questo programma, pagano a 90 giorni. Ho vinto 100 mila euro, ma la metà è da devolvere in beneficenza. Alla fine dei 100 mila euro a me ne rimarranno circa 20 mila. Non ci sputo sopra, ovviamente”.

Successivamente svela a chi avrebbe deciso di donare la metà del suo montepremi: “La parte benefica ho deciso di darla a una serie di canili e a una pizzeria gestita da ragazzi autistici. In più ho il mio cachet, ma devo togliere le tasse e dare il 25% al mio manager. A me resterà un cinquantello (50 mila euro n.d.r)”.

Il suo discorso poi prosegue rivelando poi come, tra tasse e altri piccoli grattacapi, a lui resta poco o nulla, rivelando come in altre nazioni si guadagnerebbe molto di più: “Alla fine non ti rimane niente fra tasse e altro. So che in Spagna pagavano 450 mila euro, in America un milione di euro”.

Parlando invece in generale della sua avventura a “L’isola dei famosi”, Marco sottolinea nuovamente di odiare i reality show e, dopo averne fatto parte, sottolinea di non aver cambiato idea in merito a questi format. Proprio per questo motivo ammette che non prenderebbe parte più al programma.