L’Isola dei Famosi, l’ex naufraga Sarah Altobello miracolata: il racconto inedito della mamma

Sarah Altobello, ex naufraga del reality show “L’Isola dei Famosi” e nota per essere la sosia della first lady americana Melania Trump, è tornata a far parlare di sé, oltre che per il presunto flirt con il suo manager, anche per un fatto straordinario ed inaspettato che la riguarda, un inedito che è stato raccontato dalla mamma.

La Altobello si è distinta durante il reality show condotto da Alessia Marcuzzi per la sua esilarante quanto spiazzante spontaneità, che se da un lato ha strappato qualche sorriso ai telespettatori, dall’altro ha consacrato ed aumentato il suo gradimento e popolarità tra il grande pubblico. Ma non tutti sanno che Sara è una miracolata.

Il miracolo della nascita

A raccontare la storia che ha dell’incredibile di Sara Altobello è la mamma dell’opinionista di Barbara D’Urso, che ha rilasciato una recente intervista al settimanale di gossip “Grand Hotel”, rivelando cosa successe alla nascita dell’ex naufraga. La mamma di Sarah aveva circa 40 anni quando ebbe la piccola Sarah, dopo aver avuto altri due figli ed un aborto.

Nonostante tutti le sconsigliassero un’altra gravidanza considerata l’età avanzata, la signora Mariolina invocò l’aiuto di San Nicola, che esaudì le preghiere della sua devota, con l’arrivo di Sarah. Il ricordo di quei giorni è ancora molto vivo nella mamma dell’ex naufraga che dice: “I dottori cominciarono a fare del terrorismo“.

Il racconto di Mariolina poi prosegue dicendo: “Dissero che la mia gravidanza era a rischio interruzione, che dovevo stare a riposo per nove mesi ma io non ascoltai nessuno” – e aggiungendo – “La misi semplicemente nelle mani di San Nicola, chiedendogli di farla venire al mondo sana e senza problemi“.

Sarah nacque la notta di Pasqua con una settimana di anticipo, un vero miracolo rispetto alle prospettive che le aveva rappresentato i medici. A dispetto di tutti quindi Sara è cresciuto sana e forte, ed oggi sta vivendo il suo momento di popolarità anche grazie al bel percorso fatto nel corso del reality show “L’Isola dei Famosi”, dove è stata definita una “donna di categoria“.