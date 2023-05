L’isola dei famosi, la moglie di Paolo Noise commenta il suo ritiro: "È stata una cosa molto grave"

Durante l’ultima diretta de “L’isola dei famosi“, condotto da Ilary Blasi su Canale 5, Paolo Noise ha dovuto abbandonare forzatamente il reality show. Il conduttore de “Lo zoo di 105”, oltre a salutare il suo amico Marco Mazzoli, giustifica questa sua decisione rivelando di aver passato dei guai piuttosto gravi di salute.

Dopo un breve periodo di silenzio anche la moglie di Paolo Noise, Stefania Caroli, è intervenuta sui social network per commentare il suo ritiro. In questa circostanza sottolinea come l’ex naufrago abbia passato dei duri momenti di difficoltà a causa di motivi di salute, rivelando che comunque il peggio pare sia passato.

Le parole di Stefania Caroli sui social network

“Mi sono spaventata tantissimo, l’importante che adesso stia bene. Mi trovo in Messico e non è stato facile perché mi sono spaventata tantissimo” ha rivelato con una certa preoccupazione Stefania per poi aggiungere: “Non è stato squaraus ma è stata una cosa molto grave, non importa se adesso sta bene. Bisogna fare degli accertamenti molto importanti che farà appena torneremo in Italia. Per me lui ha vinto comunque perché è il mio eroe”.

Fortunatamente però il peggio sembra essere passato, ma il conduttore radiofonico deve comunque continuare a pensare al suo stato di salute: “L’importante adesso è che Paolo stia bene e torni a casa da me. È dispiaciutissimo, dopo aver rotto tanto i cog***ni che se ne voleva tornare a casa, questa Isola lui la voleva vincere“.

Lo stesso Paolo, un paio di ore prima, aveva sfogato la sua frustazione per l’addio anticipato a “L’isola dei famosi” con un lungo post pubblicato su Facebook. L’ex naufrago ci ha tenuto a rivelare che si tratta solamente di un arrivederci e non di un addio, ringraziando un suo compagno di viaggio per tutto il sostegno mostrato in queste ultime settimane.