L’Isola dei Famosi, la Lucarelli commenta l’attacco di Corona a Fogli e aggiunge: "Lo schifo permesso da Mediaset"

E’ ormai risaputo che tra Selvaggia Lucarelli e Fabrizio Corona non scorra buon sangue. I due si sono ritrovati più volte a scambiarsi pensanti botta e risposta a suon di messaggi via social, non risparmiandosi battute al veleno e offese memorabili. Alla luce di ciò, dopo quello che è accaduto a L’Isola dei Famosi nella puntata andata in onda lo scorso lunedì 4 marzo, la Lucarelli non poteva rimanere in silenzio.

Chi segue il reality – e non solo – avrà sicuramente visto o sentito parlare del messaggio inviato da Corona a Riccardo Fogli, dopo che la rivista di gossip dell’ex re dei paparazzi ha lanciato lo scoop di un presunto tradimento della moglie di Fogli con lo stilista Celli. Accuse che non sono state né confermate dagli interessati, né credute dall’ex cantante dei Pooh che ha, anzi, sfidato a duello colui che si era permesso di far veicolare “codeste menzogne“.

Il messaggero di questa triste novella non ha esitato ad uscire allo scoperto, ma l’ha fatto, secondo i più, in maniera esagerata apparendo insensibile e crudele davanti ad un uomo provato, sia fisicamente che moralmente.

Il post della Lucarelli per Fabrizio Corona

Di questa opinione è anche Selvaggia Lucarelli che, tramite il cinguettante Twitter, ha affidato alla rete del web il suo pensiero: “Ho visto ora la lezione di vita del pregiudicato che sta ancora scontando la pena al 72enne Riccardo Fogli“, esordisce così la tagliente blogger, rendendo Corona “l’innominabile” manzoniano.

Continua, poi, mettendo in risalto anche la sbagliata – secondo lei – decisione di Canale 5 di mandare in onda questo messaggio: “A parte lo schifo permesso da Mediaset, il pregiudicato non può neppure più uscire dalla Lombardia, Riccardo Fogli, corna o meno, è in Honduras, libero e incensurato”. Vedremo se Corona deciderà di rispondere e iniziare così un nuovo tira e molla, al quale ormai da tempo ci hanno abituati.