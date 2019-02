L’Isola dei Famosi, Karina Cascella attacca Soleil Sorgè: "È oscena"

Soleil Sorgè ha fatto parlare di sè già prima del suo sbarco su “L’Isola dei Famosi“. La modella italo americana sta attirando tantissime attenzione da parte dei telespettatori da casa. L’ex fidanzata di Luca Onestini ha sollevato delle critiche per le avance fatte all’ex calciatore Stefano Bettarini

Nel video presentazione pubblicato sui social de “L’Isola dei Famosi“, Soleil Sorge dichiara di aver messo gli occhi su Stefano Bettarini. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne dichiara di non credere molto nella storia d’amore tra l’ex calciatore e Nicoletta Larini. In diretta ha poi ammesso di non essere molto convinta che la loro storia possa durare, criticando il percorso intrapreso a Temptation Island Vip.

Karina Cascella attacca Soleil Sorge

In una storia su Instagram però Karina ha voluto attaccare duramente la modella: “Ma questa qui fa davvero? Innanzitutto non siamo a Temptation Island, ma poi parti con quale presupposto? Di andare a rompere a una coppia? E poi sai, manco a dire che certe cose nascono con sentimento, perché poi lì sono situazioni difficili. Magari si conoscevano, nasceva qualcosa di profondo. No, lei parte proprio col principio di dire ‘Sì, carino potrebbe essere qualcuno con cui divertirmi'”

Karina Cascella però non si ferma qui con le critiche: “Bel ragionamento, da brava ragazza insomma. Osceno. Ho trovato questo video osceno. Oscena lei, con tutto il rispetto parlando. Ma si può dire una cosa del genere di uno che neanche conosci? Che sai in precedenza che è fidanzato? Se lei deve essere l’esempio per le ragazzine siamo messi male”.

Nelle ultime ore però Soleil Sorge si è avvicinata molto anche al fratello di Belen Rodriguez, Jeremias. Infatti la conduttrice de “L’Isola dei Famosi“, Alessia Marcuzzi, durante l’ultima puntata de “Le Iene“, ha rivelato che tra i due è arrivato già il primo bacio.