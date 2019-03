L’Isola dei Famosi, Jeremias Rodriguez uscito dal reality difende Soleil Sorge

Jeremias Rodriguez è stato uno degli ultimi eliminati de “L’Isola dei Famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi. L’argentino, uscito al televoto contro Luca Vismara e Marina La Rosa con oltre il 60% delle preferenze, è rientrato a Milano prendendo possesso, nuovamente, dei suoi profili social.

Il fratello di Belen ha voluto prendere immediatamente le difese di Soleil Sorge. I due, in Honduras, hanno legato immediatamente, e per questo motivo molti ipotizzano che sono sbarcati a Playa Uva già come una coppia. Il gossip venne alimentato dal direttore di Spy, che sul loro settimanale pubblicarono alcuni screen di una vecchia conversazione “piccante” tra Jeremias e l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne“.

Il post di Jeremias

Il ragazzo, una volta ritornato in Honduras, ha immediatamente preso le difese di Soleil Sorge. Infatti, da come possiamo vedere dal suo profilo Instagram, Jeremias ha pubblicato una fotografia in compagnia dell’italo americana scrivendo in didascalia: “Cos’è che non ti mette nei guai? Tutto ha una forza, afferrala o evitala, perché contrastarla?”.

Il post scritto da Jeremias Rodriguez ha attirato sin da subito molta attenzione, ricevendo in poche ore numerose interazioni. Non sono pochi i commenti delle persone che mettono in dubbio la conoscenza tra l’argentino e Soleil Sorge, e proprio ad alcuni di essi ha voluto rispondere personalmente.

Un utente, per esempio, commenta sotto al post che Soleil deve scendere dal suo piedistallo. Jeremias però non fa attendere la sua risposta: “A volte sono solo i diversi vissuti, tutte qui le incomprensioni. Ognuno di noi sbaglia la parte che non ci è toccato vivere, ma allo stesso tempo nessuno sceglie la vita che ci tocca vivere fino a una certa età. Tutti abbiamo da imparare”.

In un altro commento invece Jeremias fa capire che, appena ritorna in Italia Soleil Sorge, i due penseranno se continuare la loro conoscenza o meno. Di certo, da come abbiamo potuto vedere da “L’Isola dei Famosi“, i presupposti per una relazione ci sono tutti.