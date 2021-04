"L’isola dei famosi", Iva Zanicchi accusa i naufraghi e dà un consiglio a Tommaso Zorzi

Come riportato testualmente dal sito “Biccy”, in questi giorni Iva Zanicchi ha rilasciato una intervista al settimanale “Nuovo Tv“, diretto da Riccardo Signoretti. L’Aquila di Ligonchio sta ritrovando nuovamente l’affetto per essere stata scelta dai vertici di Canale 5 come opinionista de “L’isola dei famosi” insieme a Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini.

L’artista, come ha sempre fatto in passato, è riuscita a farsi apprezzare dai fan della trasmissione grazie alla sua schiettezza in cui non si tira mai indietro se deve criticare uno dei naufraghi. Infatti, intercettata dal format “Casa Chi“, è stata la prima a bacchettare i concorrenti invitandoli a darsi una svegliata e iniziare a creare delle dinamiche per non far annoiare il pubblico a casa.

La nuova intervista a Iva Zanicchi

Intervistata dal settimanale la Zanicchi rivela di trovarsi bene con Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini smentendo, seppure senza fare nomi, le dichiarazioni di Santo Pirrotta fatte nella trasmissione “Ogni mattina” condotta da Adriana Volpe, in cui ha dichiarato che tra gli opinionisti ci sarebbero delle tensioni a causa del cachet e delle troppe attenzioni riservate all’ex concorrente del “Grande Fratello Vip”.

Iniziando a parlare di Zorzi la cantante dichiara: “Su Tommaso posso dire che sarebbe meglio prendere le cose con calma e non bruciare le tappe“ mentre sui due volti femminili, cioè la Lamborghini e Ilary Blasi, rivela: “Elettra? Lei è buona, tenera, tutta da scoprire. Può distrarre la sua fisicità prorompente. Ilary invece oltre a essere una bellissima donna e una grandissima professionista, […] dà molto spazio a noi opinionisti senza paura di essere oscurata”.

Parlando dei naufraghi ribadisce gli stessi pensieri delle settimane scorse: “I concorrenti di questa edizione sono un po’ spenti e vorrei vedere più partecipazione da parte loro. Mi chiedo che cosa ci siano andati a fare se per passare il tempo fanno poco o nulla. Dovrebbero darsi più da fare”.