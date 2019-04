L’Isola dei Famosi, il gesto di Soleil Sorgé per Jeremias Rodriguez dietro alle quinte del programma

Marco Maddaloni è uscito vincitore dalla finale de “L’Isola dei Famosi“, andata in onda su Canale 5 lunedì primo aprile, ma per alcuni la vincitrice morale è Soleil Sorgé. La ragazza ha dimostrato molta grinta e determinazione, ma non è riuscita a portarsi a casa lo scettro della vittoria e nemmeno la simpatia della maggioranza del pubblico, che ha deciso di farla tornare in Italia ad un passo dalla finale.

Soleil ha raggiunto la notorietà partecipando a “Uomini e Donne” come corteggiatrice di Luca Onestini e diventando poi la sua fidanzata. La loro storia è clamorosamente finita durante la partecipazione di Onestini al Grande Fratello Vip, durante la quale la Sorgé gli ha preferito Marco Cartasegna.

Grazie a L’Isola la Sorgé, oltre a confermare di avere un bel caratterino, ha confermato anche una incredibile prestanza fisica e capacità di prevalere sul gruppo. Non è stato solo questo a far risaltare la sua presenza in Honduras, molto ha contribuito il gossip che si è creato intorno a lei e Jeremias Rodriguez.

L’incontro in studio tra Soleil e Jeremias e il gesto della Sorgé dietro le quinte del programma

I due si sono resi protagonisti di atteggiamenti molto intimi e audaci, fino ad arrivare alla finale durante la quale si sono scambiati, davanti alle telecamere, abbracci e baci sulla bocca. Questo potrebbe confermare che tra i due c’è del tenero, e quello che è successo dietro alle quinte del programma sarebbe un’ulteriore dimostrazione che i due fanno sul serio.

Una volta terminata la puntata, Soleil, lontano dalle telecamere, ha decido di presentare la mamma Wendy Kay a Jeremias. Un gesto che potrebbe significare che la ragazza ha delle intenzioni serie. Chissà se questa decisione avrà fatto piacere al bell’argentino e se anche lui deciderà di presentare la sua nuova conoscenza alle sorelle Belen e Cecilia.