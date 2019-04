L’Isola dei Famosi, Gabriele Parpiglia svela un retroscena molto interessante su Soleil Sorge

Lunedì 1 aprile 2019 andrà in onda la finalissima de l’Isola dei Famosi, un’edizione che sicuramente lascerà il segno per le tante polemiche e critiche sollevate. Questo perchè soprattutto dopo l’entrata in gioco di Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez gli animi all’interno di Cayo Paloma hanno iniziato a cambiare notevolmente.

L‘ex di Luca Onestini già dal suo esordio in Honduras sembra aver portato scompliglio tra i naufraghi e proprio per questo motivo molti telespettatori affezionati al programma e utenti del web sono insorti puntando il dito contro di lei e la sua presunzione. Non appena questi ultimi hanno avuto occasione di eliminarla infatti non hanno perso tempo e l’hanno rispedita immediatamente in Italia.

Solamente qualche ora fa però è stato svelato un retroscena molto interessante sull’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e a rivelarlo è stato uno degli autori de L’Isola dei Famosi ovvero Gabriele Parpiglia. Il giornalista infatti ha voluto fare una dedica molto particolare a Soleil sul suo profilo Instagram chiarendo moltissime cose.

“Il reality non decollava e serviva un’idea…In riunione ho fatto il suo nome e una persona mi ha dato fiducia…Guardate che cosa è successo dopo sia per gli ascolti che per il caos…” ha infatti chiosato Parpiglia. Sembra dunque che l’ex di Luca Onestini e il suo arrivo in Honduras abbia letteralmente risollevato le sorti del programma condotto da Alessia Marcuzzi.

Nonostante sia stata eliminata ad un passo dalla finale, sicuramente Soleil ha lasciato un segno indelebile non solo all’interno del reality ma soprattutto nei telespettatori e sempre su Instagram, Gabriele ha voluto rilasciare delle belle parole nei suoi confronti “Soleil ha vinto la sua isola dei famosi perché pur essendo criticata, ha lasciato il segno. Ho sempre detto che avrebbe vinto Marina, ma le vittorie hanno sfumature diverse. Spero che Soleil possa realizzare il suo sogno professionale….”.