L’Isola dei Famosi, Gabriele Parpiglia si sfoga dopo la clip di Corona: "Non ho organizzato io lo scontro con Fogli"

Gabriele Parpiglia, il braccio destro di Alfonso Signorini, è autore di numerosi programmi in onda su Mediaset come il “Grande Fratello Vip” e “Verissimo“. Il giornalista ha trovato la sua popolarità sul web poiché, spesso, è uno dei primi a svelare le notizie attinente ai personaggi famosi.

Oltre ai tre programmi già citati, Gabriele Parpiglia è anche uno degli autori de “L’Isola dei Famosi“. Il reality show, ad oggi, si trova al centro delle critiche a causa dello scontro tra Riccardo Fogli e Fabrizio Corona. Per questo motivo, il vicepresidente del gruppo Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, ha fatto piazza pulita degli autori della trasmissione di Canale 5, cacciando anche il capoprogetto.

Le parole di Gabriele Parpiglia

I fan della trasmissione hanno ipotizzato che, nella lunga lista dei licenziati, ci fosse anche il braccio destro di Alfonso Signorini. La notizia però viene immediatamente smentita da Gabriele Parpiglia sul proprio profilo di Instagram, in cui si lascia andare anche a un lungo sfogo sullo scontro tra l’ex componente dei Pooh e Fabrizio Corona.

Il post su Instagram inizia in questo modo: “Dopo giorni in cui il mio nome è stato usato impropriamente e mi sono sentito vittima di una situazione, questa volta, più grande di me… Voglio e devo fare chiarezza: non è stata mia l’idea di uno scontro Corona – Fogli, non ho montato e mandato in onda il servizio Corona – Fogli, non ho scelto io le modalità con cui il medesimo video è stato girato. L’idea di avere Corona vs Fogli è partita fortemente solo da due singole persone”.

Successivamente spiega di non aver visto il filmato in anticipo rispetto al pubblico da Casa: “Io non ho alcun potere di decidere che cosa mandare in onda o meno. In questi giorni ho percepito ostilità nei miei confronti per una situazione dove, chiunque, sapeva e sa quale fosse stato il mio ruolo. Detto ciò al momento ci stiamo chiarendo tra le parti. E se oggi, stasera, domani mattina dovesse finire il rapporto di collaborazione con il programma, me ne farò una ragione anche se … non ha una ragione”.

Infine, con un mix di ironia e serietà, dichiara di sentirsi in “nomination” e che, dopo tutto il caos mediatico nato attorno al caso Fabrizio Corona e Riccardo Fogli, non vede l’ora di lasciare l’Honduras.