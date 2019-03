L’Isola dei Famosi, Fabrizio Corona su Jo Squillo: "Stava rischiando di perdere la vita"

Fabrizio Corona ritorna a parlare de “L’Isola dei Famosi“. L’ex “Re dei Paparazzi“, in questi giorni, ha fatto discutere molto durante l’ultima puntata del reality condotto da Alessia Marcuzzi. Il personaggio televisivo infatti, con una clip, conferma a Riccardo Fogli il tradimento da parte della moglie Karin Trentini con Giampaolo Celli.

Ora, sul sito da lui diretto, “The King Corona Magazine“, ha voluto parlare dell’addio di Jo Squillo. La cantante, durante uno degli ultimi daytime, annuncia a Soleil Sorge di abbandonare “L’Isola dei Famosi” per un infortunio al piede. L’incidente è confermato da Corona, ma dietro a questo caso sfortunato ci sarebbero alcuni particolari omessi dagli autori.

Lo scoop lanciato da Fabrizio Corona

Questo scrive il sito: “Jo Squillo torna definitivamente a casa. Tutto questo è partito da un suo semplice slogamento e seguito da un disastroso errore della produzione. Infatti dopo il problema alla caviglia la produzione ha tentato di aiutarla utilizzando dei medicinali. L’errore clamoroso è stato che le medicine erano troppo forti, cosa che sommatasi alla sua condizione di quasi digiuno, viste le razioni di cibo minime del programma, hanno provocato in lei un vero e proprio collasso”.

Fabrizio Corona non si ferma qui e continua svelando: “La situazione era critica: Jo Squillo ha rischiato di perdere la vita per questo errore, ma per fortuna sembra essere stata salvata in tempo per evitare la tragedia. I medici hanno infatti provveduto a risolvere la sua situazione e adesso l’isolana non sembra essere più in pericolo di vita. Dopo tutta questa situazione ovviamente Jo non è potuta restare più sull’Isola ed è dovuta tornare a casa”.

Per il momento Jo Squillo non ha rilasciato ancora nessuna dichiarazione, poiché tornerà in Italia solamente nella giornata di lunedì. Non va escluso quindi, che durante la sua intervista a Verissimo nelle prossime settimane o negli studi del reality show, potrebbe confermare o smentire la notizia data da Fabrizio Corona.