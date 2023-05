L’Isola dei Famosi, Elvis Antolini svela i segreti della storia tra suo fratello e Cecchi Paone

Sono una delle coppie più chiacchierate dell’Isola dei Famosi 17, il reality show ambientato in Honduras e condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Lui è Alessandro Cecchi Paone, giornalista e conduttore televisivo di 60 anni, il compagno è Simone Antolini, studente di Scienze giuridiche di 24 anni. I due si sono conosciuti su Instagram durante il periodo di pandemia e da allora non si sono più lasciati.

Simone Antolini ha fatto coming out dopo una storia di quattro anni con una ragazza, che si è conclusa per reciproca stanchezza. Dopo aver baciato un amico bisessuale, ha iniziato a prendere coscienza della sua omosessualità e a cercare una persona con cui condividerla. Così ha contattato Alessandro Cecchi Paone, rimasto colpito dai suoi interventi in tv, e ha instaurato con lui un dialogo sincero e profondo.

Il fratello di Simone Antolini, Elvis Antolini, ha parlato della loro relazione in un’intervista a Isola Party, il programma web dedicato al reality. Ha detto di essere contento per loro e di sperare che quest’avventura li renda ancora più forti. Ha raccontato anche come si sono conosciuti i due fidanzati e ha rivelato che Simone ha fatto il primo passo. Ha raccontato poi come vivono il loro rapporto e ha aggiunto che Simone con Cecchi Paone sta così bene che non guarda nessun altro.

I due si sono incontrati per la prima volta a Rimini tra marzo e aprile 2022, dopo un congresso a cui partecipava Cecchi Paone. Tra una cena e una passeggiata sul mare, è scoccato il primo bacio e da lì è nata una relazione intensa e appassionata. Simone Antolini ha raccontato di sentirsi capito e protetto da Alessandro Cecchi Paone, che lo ha aiutato a vivere la sua omosessualità senza paura.

La coppia ha dovuto affrontare anche le critiche e gli insulti di chi non accettava la loro differenza di età o il loro orientamento sessuale. Simone Antolini ha deciso di schermare la sua famiglia da queste aggressioni e di non presentare ancora il suo fidanzato ai suoi genitori, che gestiscono un’azienda agricola nelle Marche. L’unico a conoscere Cecchi Paone è il fratello maggiore di Simone, Elvis Antolini.

Simone Antolini e Alessandro Cecchi Paone hanno deciso di partecipare insieme all’Isola dei Famosi 17, il reality show che li metterà alla prova fisicamente ed emotivamente. I due si sono distinti per il loro carattere forte e competitivo, ma anche per la loro complicità e tenerezza. I due si sono dimostrati uniti e affiatati anche nelle difficoltà del reality. Hanno festeggiato il loro primo anniversario sull’isola, scambiandosi dolci parole e un bacio appassionato. Una storia che fa sognare e che dimostra che l’amore non ha età né confini.