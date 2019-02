L’Isola dei Famosi, Elena Morali critica i naufraghi e ironizza su Soleil Sorgè: "Andrebbe pure con i granchi!”

Elena Morali ha commentato negativamente questa 14esima edizione de L’Isola dei Famosi concordando con i telespettatori che credono che quest’anno, il reality, non sarebbe per nulla interessante e non raggiungerebbe il successo di ascolti delle stagioni passate. Sul suo profilo Instagram infatti, l’ex pupa, si sarebbe sfogata proprio con i suoi follower commentando negativamente i naufraghi presenti in Honduras.

“Il reality? sta andando purtroppo male e dico purtroppo perché lo ritengo un bellissimo programma. La nuova edizione è noiosa. Un cast di morti in piedi“ ha chiosato la bionda di “Colorado” ironizzando anche pesantemente anche sull’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Soleil Sorgè leader molto discussa di questa settimana de L’Isola.

“Quella non ha capito che si sta ridicolizzando facendosi pure i granchi ma per non esser manco seguita. Alcuni concorrenti non so minimamente chi siamo ne cosa abbiamo fatto per essere lì. Giorgia Venturini? So solo che era la migliore amica di Nicole Minetti“ ha sottolineato la Morali senza peli sulla lingua. Ma a non convincere l’ex pupa sono altresì le due opinioniste ovvero Alda D’Eusanio e Alba Parietti che sarebbero state scelte dalla produzione del programma solamente perchè “Vogliono le vecchie”.

Elena si è fatta conoscere già durante la scorsa edizione de L’Isola dei Famosi per la sua capacità di dire le cose come stanno e, dal momento che anche durante la 13esima edizione c’erano stati degli scontri con i suoi colleghi di avventura, ora le frecciatine sono state nuovamente rivolte a Nino Formicola, Alessia Mancini e Bianca Atzei. Su di loro infatti la Morali non si è di certo risparmiata e ha scritto un commento al vetriolo.

“Ovviamente non è sicuramente tornato ad essere il comico numero 1. Ma come la sua amichetta di reality non è stata presa a presentare nessun programma. E nemmeno la terza è andata a Sanremo. It’s KARMA“ ha chiosato Elena che anche sul canna-gate ha dichiarato “Mai visto tanto bordello per una canna!”.