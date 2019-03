L’Isola dei Famosi, Celli decide di querelare Corona e rivela: "L’Isola è un flop, io e Riccardo usati per fare ascolti”

Giampaolo Celli, dopo le sue ospitate a Domenica Live e dopo essere stato additato come il presunto amante della moglie di Riccardo Fogli, ha deciso di rilasciare una lunga intervista a “Il Messaggero” dove ha spiegato il suo stato d’animo in merito alla vicenda che ha tenuto banco durante la puntata di lunedì 4 marzo 2019 a L’Isola dei Famosi.

L’uomo che oltretutto dovrebbe essere “amico” di Fabrizio Corona, si è detto letteralmente disgustato dalla scena patetica andata in onda ai danni del cantante Riccardo Fogli. Come ben sappiamo infatti l’ex re dei paparazzi, con un messaggio registrato, ha rivelato all’ex cantante dei Pooh di essere in possesso di alcune prove riguardanti il presunto tradimento della moglie Karin Trentini, arrivando addirittura ad apostrofarlo spesse volte “cornuto“.

“È stata la cosa più brutta che abbia mai visto in tv, una cosa orrenda a prescindere dal fatto che Fogli sia un personaggio pubblico. Non si fa una cosa del genere a nessun uomo. Mi è dispiaciuto per Riccardo, una persona cara ed educata come lui non merita questo” ha dichiarato Celli furioso per questo comportamento. L’imprenditore ha altresì svelato di essere realmente amico di Fabrizio da ben 20 anni ma di non riconoscerlo nel momento in cui si trasforma in Corona.

“Se metti la maschera Corona e travisi le cose è uno schifo” ha dichiarato ancora l’imprenditore svelando di essere arrivato al punto di prendere la decisione di querelare l’ex re dei paparazzi. “Ho querelato Fabrizio e mi dissocio da tutto quello che ha detto. Ho 3 figli e una moglie che ringraziando Dio mi crede, un’azienda da difendere e mandare avanti: devo pensare a queste cose, le uniche cose che contano”.

Gianpaolo in merito alle foto con Karin Trentini ha continuato a ribadire che tra di loro c’è solamente un rapporto di lavoro e amicizia e che le immagini sono state fatte uscire dalla moglie di Fogli solamente in buona fede per alcuni giornali ma in questo giorni sta passando momenti terribili.