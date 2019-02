L’Isola dei Famosi, Cecilia dedica un messaggio bellissimo a Jeremias prima della sua partenza come nuovo naufrago

Jeremias Rodriguez finalmente è un nuovo naufrago della 14esima edizione de L’Isola dei Famosi dopo la brutta disavventura che lo aveva visto protagonista durante le vacanze di natale. Come ben sappiamo infatti, l’ex gieffino avrebbe dovuto raggiungere l’Honduras due settimane fa assieme agli altri naufraghi ma purtroppo la rottura del metatarso della mano destra glielo aveva impedito.

Disperato per questa situazione, oggi Jeremias è pronto invece per questa nuova avventura e, a tal proposito, la sorella tanto amata Cecilia ha deciso di dedicargli un messaggio pieno di affetto e amore. “Io sono sempre con te, e non ci sarà un momento nel quale io non sarò davanti alla tv a guardarti e a tifare per te. Sei il padrone, non dimenticarlo mai. Ti amo con tutto il cuore” ha scritto infatti la fidanzata di Ignazio Moser su Instagram.

Consigli preziosi quelli di Cecilia che l’Isola dei Famosi l’ha già vissuta qualche anno fa e sa per certo quanto sia difficile andare avanti ma soprattutto sconfiggere i morsi della fame. A tal proposito, la modella argentina, ha voluto anche dare qualche consiglio prezioso al fratellino minore Jeremias per affrontare al meglio questa bellissima avventura.

“Dove tu vorrai trovarmi, mi troverai. Chiudi soltanto gli occhi e pensa a tutto quello che ti ho detto…” ha affermato Cecilia. Jeremias non vede l’ora di raggiungere i colleghi naufraghi e, assieme a lui, ci sarà anche Soleil Sorge ovvero l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne conosciuta per essere stata la scelta finale di Luca Onestini.

Ma le novità sembrano non essere finite perchè secondo quanto riportato dal sito TvBlog, in Honduras, dovrebbe sbarcare anche un terzo naufrago ovvero la modella cubana Ariadna Romero. Sempre secondo il sito però, questo “terzo innesto” arriverà in Honduras nella puntata che andrà in onda mercoledì prossimo 13 febbraio 2019.