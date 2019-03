L’Isola dei Famosi, Ariadna Romero: "Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge hanno consumato"

In molti nelle ultime settimane si sono chiesti se Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge abbiamo avuto un approccio intimo durante la loro partecipazione a “L’Isola dei Famosi“. I due hanno legato fin dal primo istante, facendo insospettire il pubblico di una presunta love story iniziata già prima del loro sbarco a “Cayo Cochinos“.

Per il momento sia Jeremias Rodriguez che Soleil Sorge non si sono sbilanciati su questa notizia, ma l’argentino non ha mai smentito di provare una forte attrazione verso l’italo americana. Queste voci vengono però confermate da Ariadna Romero, intervistata nella trasmissione radiofonica radiofonica “Non succederà più“, condotto da Giada Di Miceli, conferma che entrambi non si sono fermati a delle semplici coccole.

Le parole di Ariadna Romero

La modella cubana conferma questo gossip: “Questo rapporto tra Soleil e Jeremias è stato ammesso da loro la prima volta che sono andati sull’Isla Bonita. Ecco, l’ho detto. Hanno detto di aver consumato. Sono tornati dall’Isla Bonita che lo raccontavano. Io non avevo ancora avuto problemi con lei, erano felici di raccontarlo”.

Ariadna Romero viene conosciuta dai telespettatori de “L’Isola dei Famosi” per le numerosi liti avute con Soleil Sorge e neanche in questa intervista non si risparmia sull’ex tronista di “Uomini e Donne“: “A volte sento definirla come una ragazza forte di carattere, io per forza di carattere intendo un’altra cosa, non la prepotenza e l’arroganza. Fisicamente è una roccia, è sempre leader ed è molto forte, è imbattibile, ma è vero anche che mangia. Gli altri sono un po’ debilitati”.

Almeno per il momento, Ariadna Romero smentisce di aver provato un’attrazione verso Abdelkader Ghezzal, definendolo solamente una persona molto importante in Honduras. Su Francesco Acerbi, attuale giocatore della Lazio, cerca di non sbilanciarsi, ma tutto sommato lo definisce come un bravo ragazzo. Infine, dichiara di essere single e di pensare solamente al figlio Leonardo, avuto con Pierpaolo Petrelli.