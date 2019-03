L’Isola dei Famosi, Alba Parietti svela il suo concorrente preferito e parla di Ezio Bosso

Alba Parietti, insieme ad Alda D’Eusanio, è opinionista della quattordicesima edizione de “L’Isola dei Famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi. Mediaset ha deciso di ingaggiare l’ex moglie di Franco Oppini per rialzare le sorti della trasmissione. Tuttavia fino a questo momento gli ascolti, come ci dimostrano i dati Auditel, non hanno mai ricevuto un’impennata.

La conferma di questo flop viene direttamente da Alba Parietti che, intervistata nella trasmissione radiofonica “I Lunatici” condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, decide di dire la sua su “L’Isola dei Famosi“. Successivamente, parla del suo presunto flirt con Ezio Bosso, pianista, compositore e direttore d’orchestra italiano che soffre di una malattia neuro degenerativa simile alla sclerosi laterale amiotrofica.

L’intervista ad Alba Parietti

Fino a questo momento, il reality show ha registrato una media provvisoria di 2.760.000 telespettatori e il 16,03% di share. In questa intervista, Alba Parietti non nasconde che ci sono dei problemi: “E’ un’edizione travagliata…Gli ascolti sono in linea con l’andazzo televisivo. Però vedo altri programmi con ascolti minori e si parla di successo”.

Nel corso della sua intervista, Alba Parietti ha svelato chi preferisce tra i concorrenti di questa edizione de “L’Isola dei Famosi“: “Ho le mie preferenze. Ad esempio Marina La Rosa non mi piaceva in partenza, poi l’ho rivalutata…Ha un’intelligenza acuta, è piena di self control ed è una donna dignitosa”.

La showgirl poi parla di Ezio Bosso, non confermando né smentendo di avere avuta una storia d’amore con il pianista. Non nasconde comunque di essere molto affezionata a lui e di avere una enorme stima e una venerazione per tutte le emozioni che è in grado di dare: “Posso innamorarmi di Bosso, di Camilleri, potrei innamorarmi di un ventenne come di un centenario se il suo pensiero riesce ad affascinarmi”.