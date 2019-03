L’Isola dei Famosi, Alba Parietti si dissocia dagli attacchi di Fabrizio Corona a Riccardo Fogli

Fabrizio Corona ha lasciato tutti attoniti e senza parole dopo il suo duro intervento ieri 4 marzo 2019 nella puntata de L’Isola dei Famosi ai danni di Riccardo Fogli. L’ex re dei paparazzi infatti si è scagliato prepotentemente contro il cantante scatenando non poche polemiche non solo in studio ma anche sui social.

Durante la diretta condotta da Alessia Marcuzzi, già le opinionista Alda D’Eusanio e Alba Parietti aveva fatto il possibile per difendere a spada tratta Riccardo Fogli prendendo in maniera netta le distanze da Fabrizio Corona e le sue insinuazioni. Nel frattempo, sui social ed in particolar modo su Instagram, gli utenti si sono riversati immediatamente per commentare negativamente la puntata ma soprattutto per attaccare il reality e la produzione.

Dopo la messa in onda del reality, alcuni detrattori hanno anche preso la palla al balzo per criticare Alba Parietti sul suo profilo personale provocandola a tal punto da rendere necessario la pubblicazione di un lungo messaggio da parte dell’opinonista. La Parietti infatti si è detta molto contrariata da quando accaduto durante la puntata de L’Isola dei Famosi spiegando altresì il suo stato d’animo.

“Voglio e devo dirvi come mi sento. Per onesta’ intellettuale. Rimugino da due ore. Ho mal di stomaco. Mortificata, dispiaciuta. I contenuti del video di Corona, mi hanno lasciato veramente l’amaro in bocca” ha infatti spiegato Alba ribadendo la sua volontà di dissociarsi totalmente dalle parole utilizzate da Fabrizio nel video.

“La dignità delle persone viene prima di tutto anche del lavoro e delle convenienze” ha concluso l’opinionista scusandosi con tutte quelle persone che hanno voluto sottolineare il suo atteggiamento e quello della collega Alda D’Eusanio. Riccardo Fogli dopo aver visto infatti il filmato di Fabrizio Corona si è lasciato andare ad uno sfogo liberatorio tra le braccia di Ghezzal che ha cercato di rincuorarlo in ogni modo.