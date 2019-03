L’Isola dei Famosi, Alba Parietti risponde ad Aldo Grasso dopo il caso Fogli e Corona

Alba Parietti ha voluto dire la sua in merito alla decisione presa da Mediaset di interrompere la collaborazione con una parte degli autori de L’Isola dei Famosi ma soprattutto con il capoprogetto Cristiana Farina. Nonostante tutto, l’opinionista pur capendo le ragioni di Pier Silvio Berlusconi, ha dichiarato sul suo profilo Instagram la sua intenzione di restare accanto ad Alessia Marcuzzi e alla sua collega Alda D’Eusanio.

L’opinionista, proprio in merito al caso Fogli-Corona che ha sollevato non poche critiche e polemiche durante questa settimana, ha deciso di rivolgersi direttamente al critico televisivo Aldo Grasso che l’ha accusata di essere stata complice del caso Fogli con la sua decisione di rimanere nel programma.

“Benché sappia benissimo che io sul piano autorale parlo e conto solo su ciò che dico e faccio io. Forse Aldo Grasso ha sottovalutato la delicatezza del momento, forse non ha capito che se un guerriero come Riccardo viene gettato a terra insanguinato e a mani nude si difende in modo straordinario, grazie alla sua signorilità e riesce così ridotto a smascherare il ‘male’ e l’arroganza di Corona, difendendo la sua vita la sua dignità e il suo essere un uomo, anche restando e non abbandonando la nave” ha infatti chiosato Alba seccata da tali considerazioni.

La Parietti, sempre sul suo profilo Instagram, ha voluto altresì sottolineare di aver taciuto per pudore ma soprattutto per non scegliere il ruolo di protagonista che in quel momento spettava in tutto e per tutto a Riccardo Fogli. Alba dichiara di rispettare moltissimo i telespettatori, la televisione per la quale lavora ma soprattutto il suo editore, che nonostante abbia idee politiche diverse dalle sue l’ha sempre stimata e rispettata.

“Io, restando a Mediaset, rispetto le maestranze e il lavoro di tanti, anche di quelli che sbagliano. Perché tutti sbagliamo. Apprezzo la decisione di dare un segnale forte, di volontà di cambiamento e presa di coscienza, che certi fatti non debbano più accadere” ha ancora chiosato Alba dichiarando di voler restare sulla nave soprattutto quando c’è tempesta. L’opinionista conlcude asserendo che il suo post Instagram è un atto dovuto soprattutto al suo pubblico e alle persone che la stimano.

“Il resto è Grasso che cola” conclude infatti Alba Parietti con una frecciatina bella e buona al critico televisivo. Non ci resta dunque che attendere per vedere come si evolveranno le cose soprattutto adesso che Mediaset ha deciso di intervenire personalmente stravolgendo totalmente il reality L’Isola dei Famosi.