L’Isola dei Famosi, Alba Parietti dice la sua su Marina La Rosa: "È diabolica!"

Cosa ne pensa l’autore

Mara Ricci - Alba Parietti è un personaggio molto forte e che soprattutto non ha peli sulla lingua. Il suo ruolo di opinionista in questa 14esima edizione de L'Isola dei Famosi sicuramente confermerà la sua bravura ma anche la sua onestà e proprio per questo, la conduttrice, ha voluto dire la sua in merito ad alcuni naufraghi presenti in Honduras.