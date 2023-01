Lisa Marie Presley morta a 54 anni: la figlia di Elvis ha avuto un infarto, tre anni dopo il suicidio del figlio

Ascolta questo articolo

Lisa Marie Presley è morta, dopo essere stata ricoverata d’urgenza in ospedale dopo aver accusato un malore. A riportare per primo la notizia nella serata di giovedì è stato il sito scandalistico TMZ, che ha riferito che poco prima i servizi di emergenza erano stati chiamati a casa della cantante, a Calabasas in California.

Secondo quanto riferito, i paramedici sono stati in grado di far ripartire il battito grazie ad un’iniezione di epinefrina, prima che Lisa Marie fosse portata in ospedale. Poco dopo, la madre 77enne Priscilla Presley è stata fotografata mentre arrivava al capezzale della figlia. Purtroppo per la cantante non c’è stato però niente da fare, ed è stata dichiarata morta poco dopo.

“È con il cuore spezzato che devo condividere la devastante notizia che la mia bellissima figlia Lisa Marie ci ha lasciato”, ha confermato Priscilla in una dichiarazione alla stampa. “Era la donna più appassionata, forte e amorevole che abbia mai conosciuto. Chiediamo privacy mentre cerchiamo di affrontare questa profonda perdita. Grazie per l’amore e le preghiere. Al momento non ci saranno ulteriori commenti”.

Le prime fonti parlano di un arresto cardiaco per la cantante 54enne, e raccontano che è stata la donna delle pulizie a trovarla priva di conoscenza nella sua camera da letto. Il primo a praticare le manovre di rianimazione sarebbe stato l’ex marito Danny Keough, col quale è stata sposata dal 1988 al 1994. Pare che i due vivano nuovamente insieme da diverso tempo, e che fosse appena tornato a casa dopo aver portato a scuola le figlie minorenni di Lisa. Lisa aveva sofferto molto negli ultimi anni a causa della morte del figlio Benjamin Keough, che si è suicidato nel 2020 a soli 27 anni. Lisa era anche madre dell’attrice 33enne Riley Keough, avuta con Ben dall’ex marito Danny, e delle gemelle 14enni Finley Aaron Love e Harper Vivienne Ann Lockwood, avute con l’ex marito Michael Lockwood, dal quale si era separata nel 2016.

La star, che era l’unica figlia dell‘icona del rock Elvis Presley, ha partecipato martedì alla cerimonia di consegna dei Golden Globe Awards del 2023. La Presley aveva presenziato alla serata in compagnia della famosa madre Priscilla e l’attore Austin Butler, che ha quest’anno interpretato il famoso padre della star nel biopic “Elvis” di Baz Luhrmann. Proprio per il ruolo del mitico cantante americano, Butler ha conquistato durante la serata il premio come miglior attore in un film comico/musicale.