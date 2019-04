L’ironia di Marina La Rosa sul Grande Fratello. Non tarda ad arrivare la risposta di Jeremias Rodriguez

Marina La Rosa, la seconda classificata nell’ultima edizione de L’isola dei Famosi, ha commentato l’inizio del Grande Fratello sulla sua pagina Instagram. La sua spiccata ironia si è fatta notare anche in questo caso, il suo posto ben presto ha fatto il giro del web.

Anche Marina La Rosa è stata una concorrente del Grande Fratello: la prima edizione del reality show nel 2000 l’ha consacrata come “ la gatta morta” della casa di Cinecittà, i suoi modi nell’approcciarsi con l’indimenticato Pietro Taricone all’epoca avevano sollevato tantissime critiche nei confronti della ragazza. Quell’edizione fu vinta da Cristina Plevani, anche se in tanti sono ancora convinti che lei sia la vincitrice morale.

Il post di Marina la Rosa e la risposta di Jeremias Rodriguez

Con la partenza della nuova edizione, marina non ha saputo resistere alla tentazione di commentare questo nuovo inizio del programma e così ha postato sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae mentre si fa una grassa risata mentre beve una birra. A corredo della foto la didascalia: “Un lunedì sera a caso. Una settimana dalla fine dell’isola è l’inizio di un nuovo reality. Reality A caso. Grande fratello. Datemi da bere c****“.

Sembra proprio che Marina La Rosa Dopo aver vissuto lei stessa nella casa di Cinecittà ora il reality se te lo gusta dal divano di casa sua. Sembra però che questo commento sia stato notato anche da da un suo ex compagno di avventura: Jeremias Rodriguez.

Potrebbe essere anche una casualità, ma nel profilo Instagram dell’attuale fidanzato di Soleil Sorge è comparsa una Instagram Stories che in molti hanno considerato come una replica al post di Marina La Rosa. “La verità è che quando sei felice, non rompi il c**** a nessuno. Sì, ho detto c****“. Questa dichiarazione per molti è sembrata una frecciatina diretta ha la rosa, considerando anche il rapporto non proprio Roseo tra i due.