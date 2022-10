L’intervista di Belén Rodríguez: "Non sono una star, ma una donna potente"

Ascolta questo articolo

Belén Rodríguez attualmente è impegnata, insieme a Martín Castrogiovanni, Giulia Stabile e Alessio Sakara, alla conduzione della nona edizione di “Tú sí que vales“, il talent show in onda su Canale 5. Il format è stato ideato e portato in Italia da Maria De Filippi e Gerry Scotti, che nella trasmissione hanno il ruolo di giudici insieme a Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli come capo della giuria popolare.

La modella argentina ha esordito in Italia sul piccolo schermo quando è ospite dei programmi televisivi di TeleBoario, rete televisiva locale della Val Camonica. Il primo grande boom televisivo l’ottiene durante la propria partecipazione nella sesta edizione de “L’isola dei famosi” nel 2008 classificandosi in seconda posizione dietro a Vladimir Luxuria. Spinta da questa avventura negli anni successivi prende parte a programmi sempre più amati dal pubblico, come il “Grande Fratello” da ospite e soprattutto il “Festival di Sanremo” insieme a Gianni Morandi ed Elisabetta Canalis.

La lunga intervista rilasciata da Belén Rodríguez

Al settimanale “Gente“, come riportato testualmente dal sito “Gossip e Tv”, Belén ha deciso di rilasciare una lunga intervista. Qui ammette di non essere in grado nel prendere il timone, in maniera solitaria, di una trasmissione televisiva sottolineando di essere a conoscenza dei propri limiti.

“No, non mi sento una star, ma una donna potente“ afferma con condizione la conduttrice per poi aggiungere: “Sono molto determinata e di solito ottengo ciò che voglio, ma non per capriccio, perché mi impegno sempre al massimo. E ho consapevolezza dei miei limiti. So cosa potrei fare e cosa no. Non potrei mai condurre un programma da sola. Non mi si addicono ruoli istituzionali, attenzione ai tempi, alla scaletta. Ma funziono in trasmissioni in cui si può portare un po’ di leggerezza ai telespettatori, riesco a trasmettere positività”.

Successivamente parla de “Le iene”, in cui sottolinea come nella nuova edizione si parlerà più spesso di temi legati ai giovani e ai problemi psicologici che stanno affrontando a causa della pandemia legata al Covid-19, volendo poi parlare dell’importanza della psicoterapia.