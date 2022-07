Lino Musella, l’annuncio poco fa del volto noto della Tv: "L’hanno ucciso"

Ascolta questo articolo

In Italia ci sono delle personalità famose che fanno parlare molto spesso di sè stessi, e una di queste è l’attore Lino Musella. Si tratta del noto attore della fiction di L’Ora-inchiostro contro piombo, che va in onda su Canale 5. Musella è una personalità poliedrica che piace al pubblico del piccolo schermo e non solo. Nel cast della fiction in questione egli interpreta il mafioso Luciano Liggio: la storia raccontata dalla fiction e molto particolare e riguarda il mondo della stampa e della mafia.

L’Ora è infatti un reale quotidiano di Palermo che nel corso degli anni ’50 ha raccontato e denunciato i crimini mafiosi che si compivano in città e non solo. Per questo nel corso della sua esistenza alla redazione del giornale in questione sono arrivate diverse minacce da parte della criminalità organizzata, ma nonostante tutto i cronisti della testata hanno svolto sempre con dedizione e passione il loro lavoro. Musella ha però svelato alcuni retroscena che hanno lasciato senza parole i fan.

“Mi uccideranno”

Secondo quanto fa sapere la stampa nazionale nella serata del 6 luglio andrà in onda l’ultima puntata de L’Ora-inchiostro contro piombo. In queste puntate la fiction ha appassionato tantissimi telespettatori in tutta Italia. A tal proposito l’attore Lino Musella si è lasciato andare ad uno spoiler che non sappiamo quando i fan abbiano gradito.

“Mi sarebbe piaciuto interpretare un eroe buono. Si vede che ho la faccia da cattivo, anche se a me proprio non sembra” – così ha dichiarato Lino Musella al magazine TvMia. Dalle anticipazioni emerse in queste ore sull’ultima puntata si scopre che tutta la redazione dovrà fare i conti con la morte di Domenico, convinti che si tratti di un omicidio. Antonio Nicastro, dopo l’arresto del mafioso deciderà di pubblicare in prima pagina la storia di Liggio.

“Si vede che è nel mio destino essere il cattivo. Peccato però che alla fine mi uccidono sempre. Mi capita anche nella fiction L’Ora” – così ha dichiarato Lino Musella, che quindi ha dichiarato ai suoi fan come anche in questa fiction finirà insomma per interpretare un cattivo che verrà ucciso. Voi avete gradito lo spoiler in questione?