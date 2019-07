Lino Guanciale, lo sfogo sul bullismo e l’appello a non aver paura di chiedere aiuto

Lino Guanciale, l’attore protagonista delle fortunate serie tv “La Porta Rossa” e “L’Allieva“, è tornato a far parlare di sé per alcune clamorose dichiarazioni rese nel corso di una recente intervista al settimanale di gossipe “DiPiù Tv”, dove ha rivelato di essere stato vittima di bullismo insieme alla sua attuale fidanzata.

Amatissimo dal pubblico televisivo italiano, Lino Guanciale è diventato anche sinonimo di prodotti televisivi di alta qualità, che hanno fatto registrare alla tv di Stato share ragguardevoli. Il sex symbol della tv italiana ha voluto però denunciare alcuni gravi fatti accaduti qualche settimana fa che lo hanno profondamente colpito ed indignato.

Lo sfogo di Lino Guanciale contro gli haters

Lino, come sempre più spesso accade nell’era dei social, ha voluto pubblicare una foto con la sua attuale compagna Antonella, cosa che ha suscitato le critiche negative ed offensive dei leoni della tastiera, che hanno attaccato duramente la ragazza. La reazione di Guanciale non si è fatta attendere, infatti è intenzionato a denunciare i commentatori più agguerriti.

Alle pagine del settimanale “DiPiù Tv” Guanciale ha affidato il suo sfogo dicendo: “Mai come oggi riesco a mettermi nei panni di tutti coloro che subiscono il bullismo” – quindi ha aggiunto – “la persecuzione sui social da parte di persone che non si rendono conto che ciò che scrivono ha delle ripercussioni sul reale“.

Da qui l’importante appello che Lino ha voluto lanciare alle tante persone vittima di bullismo, invitandoli a non aver paura a chiedere aiuto mai; se Guanciale ha la maturità e la saggezza per potersi difendere, sono tante le persone che invece sono costrette a subire. Parole importanti che attestano la grande sensibilità e umanità dell’attore, che presto rivedremo sul set de “L’Allieva” al fianco di Alessandra Mastronardi.

Lino Guanciale sarà protagonista anche di un’altra serie tv Rai, “Il commissario Ricciardi“, le cui registrazioni termineranno a novembre e che sarà messa in onda sulla rete ammiraglia di viale Mazzini non prima del 2020. Tra le tante fiction di successo che hanno visto Guanciale tra i protagonisti sono da annoverare anche “Che Dio Ci Aiuti” al fianco di Elena Sofia Ricci ma anche “Non dirlo al mio capo“, al fianco di Vanessa Incontrada.