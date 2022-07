Lino Banfi, tutti in lacrime per la moglie Lucia: l’annuncio dell’attore

Ascolta questo articolo

In Italia tutti conoscono l’attore Lino Banfi. Si tratta di una delle personalità più note del panorama cinematografico italiano e internazionale. Nel corso della sua carriera, a quasi 86 anni di età, Banfi, di origini pugliesi, ha recitato in pellicole che hanno fatto la storia del cinema e della televisione. Si pensi ad esempio al suo ruolo di “Nonno Libero” nella fiction a puntate “Un medico in famiglia” che andava in onda sulla Rai diversi anni addietro.

Banfi ha anche recitato in moltissimi film comici come ad esempio la fiction “Pompieri”. Una personalità poliedrica Lino Banfi, capace anche di emozionare gli italiani con le sue interpretazioni cinematografiche. L’uomo è anche una persona molto sensibile e molto spesso si è emozionato parlando della sua carriera e della sua vita. Recentemente un suo messaggio rivolto alla moglie ha commosso gli italiani, vediamo di cosa si tratta.

Lino Banfi, “Voglio andarmene…”

Secondo quanto riferisce la stampa locale e nazionale, l’attore avrebbe scritto una struggente lettera alla moglie Lucia, la donna più importante della sua vita. La missiva sarebbe stata anche letta dal Santo Padre, Papa Francesco, rimasto anche lui molto colpito dalle parole che Banfi ha riferito alla moglie.

“Ho chiesto al Santo Padre quello che mi hai chiesto di chiedere precisamente. Gli ho raccontato il tuo desiderio, quello di andarcene insieme, nello stesso momento, tenendoci per mano come abbiamo fatto sempre nella nostra vita” – così avrebbe scritto Banfi rivolgendosi alla moglie, da tempo malata di Alzheimer.

Banfi infatti è molto legato alla moglie, con la quale è sposato da circa 60 anni. Una lunghissima storia quella che lega Lino alla moglie Lucia, fatta sempre di rispetto reciproco e amore. In questo difficile momento per lei l’attore non la lascia mai sola. “Il Papa mi ha detto che non ha il potere di farci andare, anche se io e te non potremmo vivere senza l’altro, lui pregherà per noi” – così ha concluso Lino Banfi.