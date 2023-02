Lino Banfi omaggia Costanzo: "Con la sua galanteria, avrà fatto passare prima mia moglie"

Ascolta questo articolo

Non si ferma l’ondata di persone che hanno voluto rendere omaggio a Maurizio Costanzo, scomparso venerdì 24 febbraio all’età di 84 anni. Nonostante il gravissimo lutto che lo ha colpito pochi giorni fa, il comico ed attore Lino Banfi si è presentato alla Camera Ardente allestita in Campidoglio per l’ultimo addio al giornalista e conduttore.

Pochi giorni fa, Lino ha dovuto affrontare la straziante perdita della moglie Lucia Zagaria, affetta da morbo di Alzheimer da molto tempo. Insieme alla figlia Rosanna Banfi, il comico è arrivato in Campidoglio ed ha parlato con i giornalisti, che gli hanno chiesto un commento su Costanzo.

L’attore ricorda un video, che gira sul web in questi giorni, risalente ad inizio anni ’90, che riprende uno sketch nel quale lui e Maurizio facevano “i vecchietti“, e Maurizio gli diceva “A Li’, tu morirai prima di me, perché hai due anni più di me“, e Banfi rispondeva “E chi lo ha detto?“. Nel siparietto, i due commentavamo anche lo stato di salute di alcuni dei loro coetanei, come Pippo Baudo.

“Come è strano il destino“, ha commentato laconico. “In questi giorni è morta anche mia moglie, ed è stato il funerale di mia moglie l’altro ieri“, ha detto, con voce spezzata dal dolore, ai numerosi giornalisti presenti. L’attore ha dimostrato di voler continuare ad affrontare la vita con il suo classico senso dell’umorismo.

“Ho detto io scherzosamente, sempre per fare il comico, che è la cosa migliore in questi casi, sennò piangiamo sempre tutti. Si vede che sono morti quasi contemporaneamente Maurizio e mia moglie, e Maurizio con la sua la galanteria che lo distingueva avrà avrà detto ‘Lucia, dopo di te’. Ha fatto passare prima mia moglie, insomma, lui l’ha fatto dopo due giorni“. Con gli occhi lucidi, ha mandato un bacio e concluso:“E quindi lo salutiamo, staranno insieme adesso“.