Lino Banfi, nonno premuroso paga i master ai nipoti. La proposta per gli ultra 80enni

Lino Banfi, celebre attore pugliese e protagonista dell serie tv di Rai 1 “Un medico in famiglia”, è tornato a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate nel corso di una recente intervista alla celebre testata giornalistica “Corriere della Sera”, dove ha raccontato anche dei sacrifici fatti per sostenere economicamente gli studi dei nipoti.

Dopo aver per tanti anni interpretato il ruolo di Libero Martini in “Un medico in famiglia“, Lino Banfi è diventato a tutti gli effetti il nonno simbolo degli italiani, quello sempre pronto ad aiutare i membri della famiglia, non solo economicamente ma anche con le azioni, le parole ed anche qualche sonora sgridata; insomma un vero angelo custode che tutti vorremmo avere.

Lino Banfi e il rapporto con i nipoti

Il suo ruolo di nonno è stato rafforzato anche dalla recente nomina come rappresentante italiano nella commissione Unesco, cosa che lo ha portato a promuovere la figura dei nonni come patrimonio mondiale dell’umanità; una cosa che lo riguarda da vicino, visto che Banfi nella vita reale è nonno di due nipoti.

Nel corso di una recente intervista, Pasquale Zagaria – questo è il vero nome di Lino Banfi – ha ricordato che in Italia ci sono ben 14 milioni di nonni, quindi ha svelato la sua proposta che farà alla prossima riunione della commissione Unesco, cioè quella di riconoscere agli ultra 80enni l’utilizzo dei treni gratis, così come l’aereo, ma anche sconti speciali per alberghi, cinema, teatri.

Banfi vuole aiutare così le persone più anziane ad uscire di casa e godersi la vita, incentivandoli con benefici economici di tutto rispetto. Nonno orgoglioso, Banfi ha due nipoti, figli di Rosanna, che ormai sono abbastanza grandi; riguardo al loro rapporto ammette di averli abbastanza giustificati, andando incontro ai loro bisogni, cercando di comprenderli,

Oggi nonno Banfi aiuta i nipoti come può, anche supportando finanziariamente i loro studi, in tal senso le sue parole: “Virginia è diventata una bravissima chef nella mia Orecchietteria e Pietro frequenta fisica nucleare all’università in Olanda” – quindi ha aggiunto – “I master universitari costano un botto, e pago io“. Banfi ha poi concluso l’intervista con una battuta delle sue: “i giovani fanno i master e noi vecchi ci facciamo il mazzer!“.