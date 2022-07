Lino Banfi, l’annuncio improvviso in diretta Tv sul famoso attore italiano

Ascolta questo articolo

In vacanza a Termoli per alcuni giorni, Lino Banfi si è lasciato andare ad una dichiarazione inattesa in cui ha voluto chiarire finalmente la sua situazione personale. L’attore pugliese è ancora molto amato da tutti, perciò le voci che sono girate in modo incontrollato hanno destato davvero grande preoccupazione.

Qualche giorno fa, ricordiamo, aveva dichiarato di essere risultato positivo al Covid 19 insieme alla moglie Lucia Lagrasta. Di ritorno da un impegno in Canada, l’attore aveva deciso responsabilmente di sottoporsi al tampone che, a sorpresa, ne certificò la positività. Da allora sono girate voci decisamente esagerate sul suo stato di salute: ecco come sta ora.

L’annuncio improvviso

In queste ore Lino Banfi è tornato a parlare della sua positività dal Covid. in un’intervista rilasciata a TeleMolise, il noto attore ha voluto tranquillizzare tutti dichiarando di aver sconfitto ormai il covid e di stare benissimo. D’altronde aveva sempre sostenuto di avere sintomi molto lievi, solo un po’ di tosse.

Nonostante questo, qualcuno ha esagerato a fornire informazioni sul suo stato di salute, suscitando peraltro la preoccupazione anche dei suoi cari: “Hanno esagerato, alcuni miei amici addirittura pensavano che fossi in terapia intensiva. Non so più quali scongiuri fare”. Nulla di più falso, visto che il noto attore non ha mai accusato sintomi gravi, ancor meno la moglie Lucia che ha vissuto il Covid da asintomatica.

Lino Banfi ci ha tenuto poi a sdrammatizzare come suo solito con una battuta: “Da poco mi è accaduta questa cosa. Io che sono sempre stato negativo come carattere nella vita per una volta volevo continuare a esserlo e invece il covid mi ha fregato. Non me lo aspettavo”. Al momento si trova in vacanza a Termoli, in Molise, dove è solito recarsi ogni anno per trascorrere qualche giorno in tranquillità nei giorni a ridosso del suo compleanno.