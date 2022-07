Lino Banfi, la tragica notizia è appena arrivata in diretta Tv: il cordoglio dei fan

Ascolta questo articolo

In Italia tutti conoscono l’attore Lino Banfi. Si tratta di una delle personalità più note del panorama cinematografico italiano e internazionale. Nel corso della sua carriera, a quasi 86 anni di età, Banfi, di origini pugliesi, ha recitato in pellicole che hanno fatto la storia del cinema e della televisione. Si pensi ad esempio al suo ruolo di “Nonno Libero” nella fiction a puntate “Un medico in famiglia” che andava in onda sulla Rai diversi anni addietro.

Banfi ha anche recitato in moltissimi film comici come ad esempio la fiction “Pompieri”. Una personalità poliedrica Lino Banfi, capace anche di emozionare gli italiani con le sue interpretazioni cinematografiche. L’uomo è anche una persona molto sensibile e molto spesso si è emozionato parlando della sua carriera e della sua vita. Recentemente un suo messaggio rivolto alla moglie ha commosso gli italiani: “perché se muori prima tu, io non ce la faccio” – così disse Banfi rivolgendosi alla moglie Lucia e chiedendo al Santo Padre di poter morire insieme. In queste ore una triste notizie è arrivata sul loro conto.

Positivi al Covid

Purtroppo in questo periodo, come si sa, il Covid è tornato a farla da padrone in tutta Italia, e questo ci fa capire come il patogeno d’estate non vada assolutamente in “vacanza”. Ormai sono centinaia di migliaia i contagi giornalieri che si registrano nel Paese, anche se il Governo non ha introdotto nessuna restrizione.

Secondo gli esperti bisogna cominciare a convivere con il virus Sars-CoV-2. Purtroppo Lino Banfi e la moglie Lucia hanno dato una tremenda comunicazione ai fan, che ha gettato apprensione. “L’abbiamo aggirato per due anni, ora è arrivato” – così ha comunicato Banfi informando che sia lui che la moglie sono risultati positivi al Covid.

Le condizioni di salute dei coniugi sono comunque buone, soltanto l’attore ha un pò di tosse mentre la moglie è quasi asintomatica. Lui ha 86 anni, lei 84. La speranza è che adesso i due possano guarire tranquillamente dalla malattia e tornare alle proprie attività. Banfi si è accorto di aver contratto il Covid facendo un tampone di controllo dopo essere tornato da Toronto, in Canada, dove ha ricevuto un premio alla carriera.