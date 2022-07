Lino Banfi: "Ho sconfitto il virus e sto benissimo, i media hanno esagerato"

Ascolta questo articolo

Era arrivata pochi giorni fa la notizia che Lino Banfi e la moglie Lucia Lagrasta erano risultati positivi al Covid-19, una rivelazione accolta con preoccupazione da parte dei fan dell’attore, preoccupati per il suo stato di salute anche in vista della sua età avanzata. Finalmente l’attore ha svelato di non essere più positivo, rassicurando tutti coloro che si erano interessati del suo caso.

“Ho sconfitto il virus e sto benissimo“, ha commentato Banfi da Termoli, in provincia di Campobasso luogo nel quale sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza. L’attore non è stato felice della risonanza mediatica che la notizia della sua positività ha avuto, dicendo che molti titoli di giornale hanno “Esagerato” nel riportare il suo stato di salute.

“Alcuni miei amici addirittura pensavano che fossi in terapia intensiva“, ha aggiunto l’attore, dicendo scherzosamente: “Non so più quali scongiuri fare“. Nell’intervista a Telemolise, ha poi aggiunto: “Da poco mi è accaduta questa cosa. Io che sono sempre stato negativo come carattere nella vita e per una volta volevo continuare a esserlo e invece il Covid mi ha fregato. Non me lo aspettavo“.

Nato come Pasquale Zagaria il 9 luglio 1936, Banfi ha compiuto proprio negli scorsi giorni 86 anni, ma non ha perso la sua voglia di scherzare, nonostante l’età. L’attore aveva scoperto di essere positivo per caso, dopo essersi sottoposto ad un tampone “per sicurezza” quando il medico si è presentato a casa sua per un prelievo.

L’attore non ha dato aggiornamenti sullo stato di salute della moglie Lucia, ma in base a quanto aveva inizialmente affermato, la donna aveva contratto fortunatamente una forma di Covid molto leggera, che le dovrebbe aver consentito una pronta negativizzazione. Era stata la stessa Lucia a commentare di essere felice di aver contratto il virus insieme al marito, in modo da non doversi separare l’uno dall’altra durante l’isolamento.