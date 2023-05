L’influencer Paula Gonu: "Ho mangiato il mio menisco con il ragù"

Paula Gonu è una delle influencer più seguite in Spagna. Difatti solamente su Instagram ha raccolto 2 milioni di follower, dove praticamente ogni giorno pubblica frammenti della sua vita privata. Ha raggiunto anche 1,5 milioni di iscritti su YouTube e circa 230mila su Twitch, dove spesso pubblica contenuti dedicati alla cucina.

Nelle ultime ore Paula sta facendo il giro del mondo per una notizia piuttosto scioccante. La diretta interessata ha rivelato, in un’intervista al podcast “Club 113” trasmesso su YouTube, di aver aggiunto il proprio menisco nel ragù alla bolognese con il quale ha condito gli spaghetti, decidendo di mangiare il tutto.

Le parole di Paula Gonu

Tutto è avvenuto dopo l’operazione al ginocchio, in cui avrebbe risposto di “sì” alla domanda del dottore sul tenersi il suo menisco. Rispondendo alle domande dei conduttori, ha rivelato come è stato mantenuto il proprio menisco: “Il chirurgo lo ha messo con l’alcol nel classico vasetto con il tappo rosso in cui si mette l’urina e mi ha detto che potevo tenerlo lì finchè volevo“.

Dopo circa una settimana, durante un dialogo con il suo fidanzato, ha rivelato di non aver resistito alla tentazione, ritenendo che sia stato giusto cucinare il proprio menisco nel ragù alla bolognese: “Al mio fidanzato gli ho detto scherzando ‘lo voglio mangiare, è mio, voglio rimetterlo nel mio corpo’. Perché no? Non mi farà male, gli ho detto. Così mi sono fatta degli spaghetti alla bolognese e me lo sono mangiato. Non l’ho condiviso con nessuno, me lo sono mangiata da sola”.

Come riportato testualmente dal sito de “Il Fatto Quotidiano“, la Royal Australian College of General Practitioners (RACGP), un organismo professionale per i medici generici in Australia, intercettati dal “Daily Mail” hanno sconsigliato alle persone di emulare il gesto fatto da Paula: “Ci sono molte cose che i medici raccomandano ai pazienti di fare dopo l’intervento chirurgico, incluso il recupero lento e l’attenta osservanza di tutte le istruzioni fornite loro dopo l’intervento. Tuttavia, mangiare la propria cartilagine non è certamente uno di questi“.