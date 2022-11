L’influencer Niina Rima non ottiene il pass saltafila a Gardaland perché poco disabile

Ascolta questo articolo

Nina Rima è una modella e nota influencer che può vantare circa 100 mila followers su Instagram, alla quale non è stato concesso il pass salta fila al parco divertimenti di Gardaland, poiché considerata poco disabile. La giovane di 22 anni, a causa di un incidente in scooter, ha subito l’amputazione della gamba. Lo staff di Gardaland non ci sta e risponde dicendo che “ha avuto il pass prioritario insieme a tutto il suo gruppo, in quanto accompagnatrice di un ospite ipovedente”.

Proprio la modella racconta la sua disavventura sul suo social di Instagram. Parla della sua felicità di poter visitare il parco divertimenti e del fatto che avrebbe potuto saltare la coda, un diritto che spetta sia a lei, ma anche ad altri soggetti che hanno una disabilità. Non appena giunge all’accesso dei disabili, le viene chiesto il tipo di disabilità al quale risponde che è menomata della gamba.

Una spiegazione del genere non è accettabile dal personale, per cui il suo pass saltafila non è considerato valido e quindi deve fare la coda, come tutti gli altri. Nelle stories su Instagram, parla anche di quante persone con le stampelle ed evidenti difficoltà motorie fare il giro del parco a piedi. Parla anche dei dissapori avuti con il direttore del resort e del comportamento che hanno avuto, non solo nei suoi confronti, ma anche delle persone giunte al parco con lei.

Una vicenda per la quale si è sentita rifiutata e discriminata. In sua difesa, sono anche le giunte le parole di Alessandra Locatelli, ministra per le Disabilità, la quale lamenta delle “debolezze culturali ancora presenti rispetto al tema dell’inclusione”. Inclusione significa riconoscere che vi sono delle differenze da rispettare, ma queste non devono essere fonte di discriminazioni o svantaggi.

Ovviamente, il personale e la direzione del parco divertimenti di Gardaland non ci stanno e ribattono così: “Non ha potuto accedere a 4 delle 35 attrazioni del Parco per ragioni di sicurezza, ovvero regole dettate dai costruttori e legate alla sua disabilità specifica”. Ammettono anche che non ha portato con sé la guida al parco per ospiti con la disabilità e le attrazioni accessibili.