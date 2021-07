L’influencer Martina Ballarini choc su Balotelli: "Mi ha chiesto una pratica estrema"

Dopo che Mario Balotelli è stato al centro del gossip per via delle controverse dichiarazioni sulle donne che secondo lui si farebbero mettere incinta solo ed esclusivamente per soldi (il che è sembrato ai più una sorta di frecciatina alle sue ex), un nuovo scandalo minaccia di travolgere il calciatore. Stavolta a metterlo nei guai ci ha pensato un’influencer poco conosciuta ma molto loquace.

Lei si chiama Martina Ballarini e dal suo profilo Instagram ha fatto sapere di aver ritirato un’ammonizione da parte di Mario Balotelli, che le ingiunge sostanzialmente di non raccontare falsità sul suo conto. Ma la ragazza, una procace bionda milanese, ha ribadito di raccontare solo la verità e ha minacciato di raccontarla tutta, sostenendo anche di avere le prove di tutto quello che dice.

Mario Balotelli nei guai: le minacce di un’influencer fanno il giro del web

Marty Ballarini – così si chiama la donna su Instagram – ha fatto sapere dunque di essere stata contattata in passaro da Mario Balotelli per una . Ma non si tratterebbe di una prestazione qualunque, bensì di una pratica sessuale estrema, ovvero lo “scat”, forma di pornografia che implica l’uso delle feci umane come strumento di eccitazione sessuale.

Una pratica quanto meno borderline, che secondo la donna Balotelli le avrebbe chiesto e poi non pagato. Non solo, perché Martina Ballarini sostiene che il noto calciatore se la sarebbe anche preso dopo che lei non ha più voluto vederlo, accusandola di vedersi anche con suo fratello Enock Barwuah.

Tutto quello che sappiamo di certo su qusta storia, però, è che Mario Balotelli si è effettivamente rivolto alla Questura per un ammonimento contro questa donna, che da parte sua sostiene di avere tutte le prove di quello che dice ma di fatto non le ha ancora mostrate. Almeno per ora, visro che la “minaccia” nei confronti di Super Mario è di farlo presto.