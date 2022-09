L’influencer Giulia Torelli: "I vecchi rinco**ioniti non devono andare a votare, eppure sono vivi attaccati alla vita"

Ascolta questo articolo

Stanno alzando un polverole le dichiarazioni di Giulia Torelli. La ragazza, probabilmente sconosciuta ai più, è nota sui social network e in particolar modo su Instagram per essere seguita da circa 210 mila persone e tra l’altro, esattamente la settimana scorsa, è apparsa sulla copertina di “Vanity Fair“.

La 35enne esperta di moda pare non aver apprezzato il risultato della vittoria di Giorgia Meloni alle ultime elezioni politiche e, sempre su Instagram, non ha nascosto il suo sdegno. Se la prende soprattutto con le persone più anziane, rivelando come questa categoria dovrebbe evitare di andare a votare.

Le parole di Giulia Torelli

“Perché i vecchi hanno il diritto di voto? Perché?” afferma con una certa rabbia Giulia per poi aggiungere: “Lo hanno già esercitato nella loro lunga, lunghissima vita: basta, basta votare. Non sanno niente, non hanno idea. Quello che sanno, lo vedono al tg. Non hanno idea, non sanno nemmeno loro cosa stanno facendo e poi succedono queste cose. I vecchi non devono fare niente, tanto meno votare. In casa devono stare, fermi, completamente immobili“.

Le accuse non si fermano qui e Giulia continua imperterrita ad alzare i toni: “Completamente rincoglioniti, in giro con le mascherine sulla bocca. Sono passati 3 anni, cos’è che non è chiaro ancora? Che non serve a niente non tenerla sul naso. Eppure vivi, attaccati alla vita“.

Immediatamente arriva la reazione furente di Selvaggia Lucarelli, che ricondivide il video su Instagram: “Questa tizia, Giulia Torelli, molto amata dalla Milano della moda, celebrata da Vanity Fair, ha 35 anni. Mi si strappa il cuore nel dirlo, ma questa è una parte rilevante della Milano che si sente pure di sinistra. Dai su Mrs Stachanov, accetta la sfida: vi sedete in poltrona tu e mio padre, 88 anni. Vediamo chi dei due sa qualcosa della vita, della storia, della politica. E magari diglielo in faccia che ti provoca fastidio questa cosa che sia così attaccato alla vita e non abbia voglia di crepare. Fessa“.

Oltre alla giornalista di “Domani”, anche sui social sono arrivati dei duri attacchi nei confronti di Giulia. L’esperta di moda ha negato di aver detto certe parole, ma ormai la frittata è fatta. Infatti, per evitare di ricevere delle offese, la 35enne ha deciso di chiudere, almeno momentaneamente, i commenti su Instagram.