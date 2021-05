L’influencer Christina Bertevello condannata a 3 anni e 4 mesi di reclusione

È stata condannata a 3 anni e quattro mesi di reclusione l’influencer Christina Bertevello, nota sui social con il nickname Bada$$. La fine del processo di primo grado arriva a due anni dalla complicata vicenda che portò al suo arresto alla fine del 2019. La polizia ha dovuto lavorare non poco per riuscire a dipanare la matassa e ricostruire quanto accaduto quel novembre di due anni fa.

Tutto iniziò il 15 novembre con una rapina ad Omar Ampollo, all’epoca compagno della Bertevello, al quale venne rubato il cellulare da Daniele Del Monte grazie all’aiuto di un ragazzo appena 18enne che aveva segnalato dove si trovava Ampollo. Del Monte venne denunciato per questa rapina ed è stato in seguito condannato a tre anni di reclusione.

Ma la denuncia non è bastata a placare la sete di vendetta di Ampollo. Sapendo che il 18enne aveva avuto un ruolo nella sua rapina, decise quindi di vendicarsi grazie all’aiuto di alcuni complici, tra cui la Bertevello. Due giorni dopo il 18enne fu sequestrato, legato ad un albero, preso a pugni e bastonato e minacciato con un trapano per circa un’ora.

Prima di liberare il giovane la Bertevello ed altri tre complici si sono recati a casa della madre della vittima per estorcerle 800 euro, che l’influencer ha utilizzato per saldare un debito di droga del fidanzato con un pusher 24enne. Il processo ha confermato la colpevolezza dei protagonisti della vicenda, ed il tribunale ha stabilito la pena di 3 anni e 7 mesi per Omar Ampollo, che ha patteggiato, mentre Christina e altri tre complici hanno scelto il rito abbreviato e sono stati tutti condannati a tre anni e quattro mesi.

L’avvocato della influencer, che vanta oltre 700mila follower sul web, annuncia che farà ricorso non appena saranno depositate le motivazioni della condanna. “Il giudice ha ritenuto tutti praticamente colpevoli allo stesso modo, faremo certamente ricorso, essendo lei incensurata“, ha commentato il legale Stefano Bettinelli.