L’influencer Belle Delphine mette in vendita l’acqua usata per farsi il bagno: boom di vendite

Belle Delphine è ormai una influencer molto famosa sui social network. Sul proprio profilo Instagram conta ben 4,1 milioni di followers, mentre il suo canale YouTube ha raggiunto i 410.000 mila iscritti. Tuttavia, i suoi video messi sulla piattaforma, l’ultimo pubblicato tre settimane fa, hanno superato le 1,6 milioni di views.

Molto seguito anche il suo Patreon, una piattaforma Internet che permette ai creatori di contenuti di realizzare il proprio servizio di contenuti spesso a pagamento, in cui vende pacchetti da un dollaro di tipo “bronzo” fino a quello denominato da lei come “God”, cioè Dio, al prezzo di 2.500 mila dollari a salire al mese.

L’ultima trovata di Belle Delphine

L’influencer sta sfruttando quindi la sua attuale fama per vendere ogni tipo di cosa. Nel suo store, raggiungibile collegandosi al suo sito web, vende l’acqua usata del suo bagno, a 30 dollari. La ragazza comunque ci tiene a precisare che: “Imbottigliata mentre sto giocando nella vasca da bagno. Questa è davvero l’acqua della mia vasca da bagno. Quest’acqua non è potabile e dovrebbe essere utilizzata solo per scopi sentimentali”.

Scopi sentimentali o no, le vendite di queste “Gamer Girl Bath Water” sono state incredibili. Infatti, andando sul proprio sito web, pare che le sue scorte sono finite nel giro di pochi giorni, ed i più curiosi, almeno per il momento, devono aspettare che Belle Delphine produca altri prodotti di questo tipo.

Infatti Belle Delphine, come rivelato dal sito “Money.it”, ha dichiarato di essere pronta a produrre altri “Gamer Girl Bath Water” nel prossimo futuro: “Non mi aspettavo che l’acqua della mia vasca potesse andare sold out. Ne produrrò altra molto presto, anche se è strano fare così tante volte il bagno in appena due giorni”. Per il momento, per i più curiosi, basta vedere le decine di recensioni uscite su YouTube in questi giorni.