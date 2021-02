L’infermiera simbolo della lotta contro il Covid sarà ospite a Sanremo 2021

Alessia Bonari è uno dei simboli della lotta contro la pandemia da Covid-19. La ragazza è un’infermiera di 23 anni che presta servizio presso un ospedale di Milano. Durante la fase centrale della pandemia la ragazza postò sul social Instagram una sua foto che ritraeva il suo viso dopo un duro turno di lavoro passato a curare i pazienti affetti da Coronavirus.

Dopo aver indossato la mascherina e gli indumenti protettivi per molte ore di lavoro, il viso della ragazza mostrava molti segni e lesioni. Subito dopo aver postato la foto, il popolo del web le ha dato il suo appoggio ed il volto dell’infermiera ha girato l’Italia diventando simbolo della lotta lotta al Covid. Il post ricevette moltissimi like e commenti di appoggio sia dai colleghi della ragazza sia dai cittadini.

Ora Amadeus ha fatto sapere il suo desiderio di avere come ospite Alessia Bonari durante una delle serate del festival di Sanremo 2021. Il conduttore ha affermato: “Speriamo che possa e voglia essere con noi, perché mi piacerebbe che raccontasse la sua storia”. Non abbiamo ancora comunicati ufficiali ma pare che la possibilità di avere la ragazza come ospite sembra sia quasi certa.

La ragazza è già stata ospite del red carpet della Mostra del Cinema di Venezia che si è svolto a settembre. In quell’occasione fu premiata con il premio speciale “Diva e Donna” pensato da Tiziana Rocca. Non ci resta che aspettare per vedere se la ragazza sarà presente al festival che si terrà dal 2 al 6 marzo 2021.

Questa edizione del festival di Sanremo sarà diversa dalle altre ma sicuramente porterà un pizzico di normalità nelle case degli italiani. Gli ospiti presenti potrebbero essere Zlatan Ibrahimovic, Matilda De Angelis, Naomi Campbell, Ornella Vanoni e moltri altri. Fiorello anche quest’anno affiancherà il conduttore Amadeus, la coppia ci regalerà allegria e colpi di scena.