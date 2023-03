Lindsay Lohan incinta, è il primo figlio per l’attrice americana

Lindsay Lohan ha annunciato che diventerà presto mamma. L’attrice e cantante americana aspetta infatti un figlio insieme al marito Bader Shammas, come annunciato da lei stessa martedì sulla sua pagina Instagram ufficiale.

Postando l’immagine di una tutina per neonati bianca con la scritta nera “Coming Soon”, l’attrice di “Trappola per genitori” ha scritto “Siamo benedetti ed entusiasti!”, taggando Shammas nel post. Si tratta del primo figlio per l’ex attrice bambina, che ha avuto negli ultimi anni un percorso molto travagliato, ma che sembra ora intenzionata a tornare in carreggiata.

Un portavoce della coppia ha confermato alla stampa a luglio dello scorso anno che l’attrice aveva sposato il finanziere dopo 4 anni insieme. La notizia è arrivata pochi mesi dopo dopo che Lindsay aveva annunciato il loro fidanzamento con una serie di foto pubblicate su Instagram nel novembre 2021. “Il mio amore. La mia vita. La mia famiglia. Il mio futuro“, aveva scritto all’epoca nella didascalia.

La Lohan iniziò a recitare a soli 11 anni, ed era diventata l’idolo delle adolescenti agli inizi degli anni 2000, grazie a film per teenager di successo come “Quel pazzo venerdì“, “Quanto è difficile essere teenager!”, “Herbie – Il super maggiolino” e “Mean Girls“. Nonostante avesse davanti a sé una promettente carriera, come accade spesso ad ex attori bambini messi davanti alla popolarità troppo presto, la vita privata dell’attrice ha presto preso il sopravvento e rovinato la sua reputazione.

Continui ritardi sui set, uscite serali a feste continue con Paris Hilton e Britney Spears, problemi di alcool, droghe e persino diverse udienze in tribunale per furto hanno messo fine alla sua carriera da adulta, e la star sta ancora lavorando duramente per cercare di recuperare il rispetto di Hollywood. Il suo ultimo film è la commedia di Netflix “Falling for Christmas”, uscita nel 2022 in occasione delle feste di Natale.