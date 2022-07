Lindsay Lohan è convolata a nozze, l’attrice ha sposato Bader Shammas

Ascolta questo articolo

Lindsay Lohan ha coronato il suo sogno d’amore, convolando a nozze con il compagno Bader Shammas. Il portavoce dell’attrice americana 36enne ha infatti confermato che la star ha sposato il fidanzato, dopo che la Lohan ha postato su Instagram venerdì una immagine chiamando Bader “mio marito” nella caption.

“Sono la donna più fortunata del mondo. Non perché ho bisogno di un uomo, ma perché mi ha trovato e sapeva che volevo trovare felicità e grazia, tutto insieme. Sono incredula che questo sia mio marito”, ha esordito la star nella caption, definendo Shammas “La mia vita ed il mio tutto. Ogni donna dovrebbe sentirsi così tutti i giorni”.

La coppia ha confermato il fidanzamento ufficiale a novembre dello scorso anno, altro annuncio fatto sui social, dove la Lohan ha condiviso diverse foto che la ritraevano sorridente col neo-fidanzato, mostrando con orgoglio l’anello ricevuto. La prima apparizione pubblica della coppia risale a febbraio del 2020, quando per la prima volta Lindsay postò una foto di gruppo da un festival musicale a Dubai, menzionando nella caption il suo ragazzo, ma sembra che i due stiano insieme da almeno tre anni.

Shammas è un assistente vice presidente presso Credit Suisse, una società di gestione patrimoniale internazionale, a Dubai, dove la coppia risiede. Prima di trasferirsi a Dubai, si è laureato in Ingegneria Meccanica presso l’università della Florida del sud nel 2010, ricevendo una specialistica in Scienze Finanziarie due anni dopo.

Si tratta del primo matrimonio per l’ex attrice bambina, diventata famosa grazie a film come “Genitori in Trappola”, “Mean Girls” e “ Quel pazzo venerdì”. Dopo anni di travagliate vicende personali, professionali e legali, la Lohan sembra pronta a tentare l’ennesimo ritorno sulle scene con il film natalizio “Falling for Christmas” per Netflix, commedia romantica che la vedrà recitare a fianco dell’attore di “Glee” Chord Overstreet.