L’indignazione di Serena Grandi dopo il furto in casa: “Ci vuole la ruspa”

Di rientro da Roma, dove aveva partecipato alla trasmissione di casa Rai “La vita in diretta”, Serena Grandi ha mestamente dovuto appurare che la sua casa di Rimini era stata svaligiata dai ladri. La 61enne attrice originaria di Bologna, profondamente contrariata per quanto successo, ha quindi voluto sfogare tutto il proprio disappunto per mezzo di un messaggio apparso sul suo profilo Instagram.

“Sono venuti i ladri ieri e mi hanno sfondato la casa, questi maledetti guarderanno sicuramente questi video. Caro Matteo hai ragione ‘ci vuole la ruspa’ soprattutto a Rimini. Buona giornata, la mia non è stata buona per niente” ha scritto la sex symbol del cinema italiano degli anni Ottanta.

Stando poi a quanto aggiunto dall’interprete di film cult come Rimini Rimini e Roba da Ricchi, i malviventi oltre a mettere a soqquadro la sua abitazione, hanno persino trafugato l’urna con le ceneri dei genitori, pensando probabilmente di trovarvi dei gioielli. Non è la prima volta che l’attrice che ha dovuto affrontare il dramma del tumore al seno, si schiera apertamente dalla parte di Matteo Salvini. In passato oltre ad aver espresso la volontà di incontrarlo di persona, aveva altresì rivelato di aver votato per il suo partito.

Stando alle prime ricostruzioni, il fatto ha avuto luogo mentre era lontana da casa, circostanza che ha dato tutto il tempo ai lestofanti di agire indisturbati. Dopo aver forzato la finestra con un bastone, i soliti ignoti sono riusciti ad entrare, avendo la possibilità di muoversi senza il timore di essere scoperti dai vicini.

A quanto pare tutti gli altri appartamenti del suo condominio erano recentemente finiti nel mirino dei ladri; a mancare all’appello era solo il suo, che hanno evidentemente lasciato per ultimo. “È una bruttissima sensazione ritornare a casa e trovarla in questo modo. Hanno rovistato ovunque” ha concluso la protagonista di Monella.