Lily Rose Depp, nessuna vergogna per le scene di nudo

È ormai già da qualche anno che Lily Rose Depp ha deciso di stare sotto i riflettori, intraprendendo la stessa professione dei genitori: Johnny Depp e Vanessa Paradis. Sebbene crescere come “figlia di” non dev’essere stato facile, la bella ventenne franco-statunitense ha trovato il modo per affermarsi nel mondo dello spettacolo con grazia ed intelligenza.

Forse è proprio per merito dei genitori di Lily Rose che, conoscendo perfettamente sia gli aspetti positivi che quelli negativi, l’hanno messa in guardia sul mondo del cinema; oggi la ragazza è ben consapevole del suo potenziale, tanto da non aver paura a mostrare il suo corpo nelle scene di nudo.

“Sono stata cresciuta da una madre che mi ha insegnato che non c’è nulla di cui vergognarsi del proprio corpo” ha confessato la Depp, fidanzata con Timothée Chalamet, altra star del film Netflix “The King”. La giovanissima attrice ha continuato raccontando che l’idea di spogliarsi al cinema non la rende nervosa, essendo cresciuta in un’epoca di topless in spiaggia e, soprattutto, con una madre che le ha insegnato a non vergognarsi del proprio corpo.

“La gente è stata davvero orribile con lei“, afferma Lily Rose, riferendosi alla madre nella sua esperienza al cinema da ragazzina, “Erano tempi diversi. Le donne non erano così appoggiate per essere a loro agio nella loro sessualità. Mia madre è stata davvero un’apripista. Mi ha insegnato tanto sulla sicurezza di sé“.

Lily Rose, però, sembra essere consapevole non solo del proprio corpo, ma anche della sua vita che, volente o nolente, è sempre stata al centro dell’attenzione. Il suo concetto di privacy, ad esempio, per ovvi motivi, è sempre stato molto particolare; la ventenne, quindi, ha imparato molto presto il suo valore affermando di preferire che la gente la consideri noiosa, piuttosto che sappia troppe cose sulla sua vita.