Lily-Rose Depp, atteggiamenti intimi in pubblico con la sua ragazza 070 Shake

Lily-Rose Depp non sembra più intenzionata a nascondere la relazione con la sua ragazza 070 Shake. Le due non hanno infatti esitato nell’abbandonarsi ad una pubblica dimostrazione di affetto, che è stata catturata dai paparazzi, mentre camminavano insieme per strada a New York City.

Mentre le innamorate si scambiavano un bacio appassionato appoggiate contro un palo del telefono, l’attrice 24enne ha avvolto le braccia attorno al collo della suo partner, mentre la rapper 25enne ricambiava il gesto facendo scivolare la sua mano dentro la minigonna nera indossata dalla Depp. La loro pomiciata è stata preceduta da un pranzo romantico al Lure Fishbar, un locale di New York che ha un bar crudo completo con selezione di ostriche a rotazione e un’ampia selezione di sushi.

La cantante di “Escapism” e figlia di Johnny Depp e Vanessa Paradis si frequentano da gennaio, ma solo di recente hanno confermato la loro relazione sui social media. Lily-Rose ha reso pubblica la notizia con uno scatto su Instagram di se stessa che bacia 070 Shake, scrivendo nella didascalia: “4 MESI CON LA MIA CRUSH“. Il post ha finalmente confermato un’ondata di congetture che imperversava da quando Lily-Rose e 070 Shake sono state viste insieme alla settimana della moda di Parigi lo scorso febbraio.

In passato, Lily-Rose ha frequentato Timothee Chalamet, incontrato sul set del dramma storico di Netflix “Il Re”, dal 2018 al 2020. In seguito ha avuto una breve relazione con l’attore Austin Butler nell’agosto del 2021, mentre a fine del 2021 ha iniziato a frequentare il rapper francese Yassine Stein.

La Depp è attualmente sui piccoli schermi con la serie “The Idol“, presentata in anteprima al festival di Cannes ed ampiamente criticata per i suoi contenuti troppo forti. La serie è stata distrutta sia dal pubblico che dalla critica, che non ha apprezzato la gratuità con la quale sono stati trattati i temi affrontati.