Lilli Gruber è sparita, la drammatica notizia sulla conduttrice de La7

Chi guarda la televisione, e segue soprattutto i programmi di informazione, conosce sicuramente Lilli Gruber, uno dei volti più importanti del panorama giornalistico della nostra nazione. Si tratta di una personalità che ha fatto, e continuare a segnare a tutt’oggi, la storia del nostro giornalismo, essendo stata conduttrice del Tg 1 anche in Rai. Una professionista che ha sempre raccontato i fatti con precisione e senso del dovere.

Attualmente, come è risaputo, la Gruber conduce la trasmissione “Otto e Mezzo” su La 7. Nel programma in questione si approfondiscono temi di attualità e di cronaca, come anche temi politici. All’interno del salotto di La 7 gli ospiti discutono dei problemi più svariati, moderati apppunto dalla conduttrice che fa domande sempre molto pertinenti. Ma in questi giorni si è creata una certa apprensione su Lilli Gruber, vediamo cosa sta succedendo.

La Gruber sparita

Chi segue “Otto e Mezzo” non ha potuto far altro che notare l’assenza della conduttrice negli ultimi giorni. A condurre la trasmissione c’è infatti un altro giornalista molto noto che fa parte sempre della “famiglia” di La 7, ovvero Giovanni Floris. Lo stesso cronista ha effettuato delle precisazioni sulla sua presenza.

“Sostituisco temporaneamente e non abusivamente Lilli, che ha avuto un contatto con una persona positiva al Covid e sta aspettando l’esito del tampone” – così ha esordito Floris lasciando tutti di stucco. Le persone poi hanno continuato a seguire il discorso del cronista apprendendo una notizia che gli ha lasciati sgomenti.

Lilli Gruber ha infatti effettuato il tampone risultando positiva al Covid, per questo si trova in isolamento. La giornalista sarebbe in buone condizioni di salute, ma non è completamente asintomatica, per cui è possibile che tardi ancora qualche giorno prima di poter riprendere la conduzione di “Otto e Mezzo”, quando il tampone risulterà appunto negativo e potrà finalmente uscire dalla quarantena.