Licia Nunez rivela: "Sono pronta per avere un figlio"

Si è conclusa poco tempo prima della finale l’avventura al “Grande fratello Vip” per Licia Nunez. Si è concluso il gioco ma non la modalità per Licia; una volta uscita dal gioco infatti non sono cambiati i termini di reclusione, passando da una reclusione per gioco all’interno del reality a una reclusione forzata a causa dello stato di emergenza per il Coronavirus.

Infatti una delle prime impressioni che Licia ha avuto una volta uscita dalla casa, salita in auto a Roma è stato lo strano effetto vedere Roma completamente deserta: “È stato surreale. Ho abbassato il finestrino e non ho sentito alcun rumore: solo un silenzio anomalo. Oggi la quotidianità è insolita, sono passata da una reclusione a un’altra“.

Dopo quasi tre mesi di reality Licia ha potuto finalmente riabbracciare la sua compagna Barbara; le due donne hanno una relazione da più di due anni, creandosi una vera chimica e passione. Licia afferma di non aver mai abbracciato così a lungo la sua Barbara in 33 mesi di fidanzamento. Licia a questo punto racconta di come si siano conosciute le due donne, grazie ai loro cani, per farli conoscere e socializzare, e mentre i cani facevano amicizia, anche le due padrone stringevano un ottimo rapporto.

Da una cosa nasce l’altra ed in poco tempo è diventato amore; ora Licia e Barbara sono più innamorate che mai, tanto che Licia è addirittura pronta ad avere un figlio, per crescerlo insieme a Barbara. A tal proposito Licia si lascia andare nella sua triste vicenda del 2003, quando aveva 25 anni e scoprì di essere incinta, ma in seguito perse il bambino. Fu un dolore molto forte per la donna, ed ancora oggi ne porta le cicatrici, tanto che afferma: “Da allora ho questa lunga cicatrice che non ho mai voluto coprire. Perché io sono anche quella, sono quel dolore. Dopo sono sprofondata“.

Licia aggiunge che Barbara è stato l’unica persona capace di affermare di voler condividere questo dolore, di voler vivere la sua vita insieme a Licia, ed oggi la donna può felicemente affermare di essere pronta ad avere di nuovo un bambino insieme a Barbara, tanto che aggiunge: “Vorrei diventare madre, adesso sono pronta“.