Licia Nunez, il lungo messaggio prima del suo ingresso al GF Vip

Ormai sembra cosa fatta, dopo che sono stati rivelati tutti i personaggi che parteciperanno a questa nuova entusiasmante edizione del “Grande Fratello Vip“, non resta che attendere la prima puntata per scoprire tutte le novità e le gesta dei ragazzi all’interno dell’appartamento di Cinecittà.

In molti si chiedono che tipo di relazioni sociali potranno nascere con questi nuovi personaggi famosi, e quali conflitti potranno scaturire da eventuali comportamenti di terzi. Intanto i ragazzi iniziano a dire addio, momentaneamente, alle loro relazioni sociali, anche tramite gli smartphone.

L’attrice Licia Nunez ad inizio anno, ha ufficializzato il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia; infatti proprio a partire da Licia Nunez, nome d’arte di Lucia Del Curatolo, molto conosciuta grazie al suo ruolo di Elena Monforte nella fiction “Le Tre Rose di Eva“, ha pubblicato di recente un post molto lungo, e allo stesso tempo commovente, volto a salutare i suoi fan più affezionati, dandosi appuntamento all’interno della casa.

La Nunez infatti ringrazia la sua crew, composta da fan molto accorati, che gli hanno sempre trasmesso quel coraggio e quella forza di farcela, che in più occasioni la donna ha sentito di averne bisogno. Infatti a tal proposito, alcuni stralci della sua lunga dedica postata su Instagram, con tanto di foto molto emblematica, affermano: “Il mondo è fatto di porte da aprire, di opportunità da co­gliere, di esperienze da vivere.”

La Nunez continua il suo lungo post: “Ci tenevo a salutarvi, come ci si saluta tra amici, con una stretta di mano, un abbraccio e quel pizzico di commozione l’attimo prima di partire.” Intanto sul fronte dei preparativi, tutti sembra pronto per la prima puntata del programma più atteso del 2020. Il nuovo presentatore Alfonso Signorini si dice più pronto che mai in questa sua nuova avventura, certamente ricca di aspettative e di speranze.