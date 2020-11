Licia Nunez avrà un figlio da Barbara Eboli: ha iniziato l’inseminazione assistita

Si respira aria di allargamento della famiglia. Licia Nunez, attrice ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini, proprio sul settimanale Chi ha rivelato di voler diventare madre e di aver, per questo, iniziato le pratiche necessarie per l‘inseminazione assistita, desiderando tanto un figlio da crescere assieme alla compagna Barbara Eboli, con la quale vive, da 2 anni, un’importante relazione, al punto che la donna l’ha supportata nel reality più spiato d’Italia, nonostante il piccolo fraintendimento legato alle troppe pronunce del nome di Imma Battaglia, ex dell’attrice, nel corso del GF.

“Sto iniziando la prima fase dell’inseminazione assistita”, dice Licia, proseguendo: “Io e la mia compagna vorremmo una femminuccia. La chiameremo Elena o Beatrice e voglio sentirla scalciare nel mio corpo”. La Nunez vuole insegnarle il linguaggio dell’amore, senza distinzioni, senza il bisogno di spiegare chi sarà la madre o il padre perchè il nascituro avrà amore, in quanto una nuova vita è solo sinonimo di gioia.

Lo straziante racconto dell’aborto avvenuto nel 2003

Nel 2003 Licia Nunez ha subito un aborto, di cui aveva già parlato nella Casa del Grande Fratello Vip. L’attrice è rimasta incinta per la rottura del preservativo, mentre faceva l’amore con un imprenditore che frequentava da mesi.

Il compagno, alla scoperta della gravidanza, si sarebbe tirato indietro. “Era un uomo importante”, dice l’attrice, e in quel momento era in areoporto, stava partendo per il Giappone. Le disse “Devo pensarci”.

Complice lo stress, una mattina Licia si sveglia nel suo letto macchiato di sangue, lo richiama, perchè nel frattempo è rientrato in Italia, ma il cellulare dell’imprenditore squilla a vuoto, tanto che la Nunez, corre in ospedale in taxi, anch’esso pieno di sangue, con la paura di svenire.

Purtroppo per la creatura che portava in grembo non c’era più nulla da fare ed il ricordo di quello straziante momento resta sempre impresso nella mente e nel cuore di Licia.