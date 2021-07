Libero De Rienzo trovato morto in casa: le reazioni di Chiatti e Bocci

Stroncato da un infarto nella sua casa romana a 44 anni l’attore Libero De Rienzo. L’attore non dava più sue notizie da un paio di giorni, gettando nella preoccupazione i suoi amici. A ritrovare il cadevere è stato infatti un amico che, si è messo in allarme dopo la prolungata assenza e silenzio dell’attore.

Dalla ricostruzione dei fatti l’amico sarebbe andato prima a casa di De Rienzo in zona Madonna del Riposo a Roma. Il silenzio che proveniva perà dall’altra parte dell’uscio non lo ha convinto. Da qui la decisione di chiamare il 118, pensando che Libero avesse avuto un malore. I sanitari, unitamente agli uomini delle forze dell’ordine, hanno però verificato che la realtà era ben diversa.

Una volta entrati nell’abitazione, i soccorritori hanno potuto solo attestare l’avvenuto decesso di De Rienzo. La morte dell’attore è comunque al vaglio delle indagini della procura capitolina, che vuole vederci chiaro sui motivi del decesso. Libero era originario di Napoli ed aveva una lunga carriera come attore, regista e sceneggiatore.

In tanti lo ricordano per la sua partecipazione alla pellicola Santa Maradona del 2001, dove recitò al fianco di Stefano Accorsi. Un film, quest’ultimo, che gli diede l’occasione di farsi conoscere al grande pubblico. La sua interpretazione non passò inosservata neanche ai tecnici del settore, tanto che nel 2002 vinse il David di Donatello come migliore attore non protagonista.

Non sembra che l’attore soffrisse di alcuna patologia in particolare. Infatti nulla lasciava presagire un dramma del genere. Risalgono infatti a due giorni fa alcuni suoi post sui social. E lo aveva fatto per commentare – dopo mesi di assenza su Instagram – il caldo africano che sta togliendo il respiro a tutti in questi giorni di metà luglio.

Sebbene dalle prime indiscrezioni sembra che la causa della morte sia da attribuire ad un infarto, ancora ufficialmente non è stato accertato il motivo del decesso. Sono davvero tanti i colleghi che in queste ore stanno affidando ai social il cordoglio per la morte del loro caro amico. Marco Bocci non riesce ancora a credere alla notizia.

Anche Laura Chiatti ha voluto ricordare l’attore scrivendo: “Libero sei nato. Libero te ne sei andato. Che tu possa tornare a respirare quell’aria della quale avevi bisogno in un’altra dimensione“.